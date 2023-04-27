В Минэкономики КР пояснили студентам, как попасть к ним на работу

На площадке Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялся "День открытых дверей" в рамках повышения информированности молодого поколения о приоритетных направлениях деятельности ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав, студенты Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики им. Ж. Абдрахманова, Международного университета Кыргызстана, Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, Академии ОБСЕ.

Данная встреча со студенческой молодежью прошла в формате диалога, в ходе которой заведующая отделом по работе с персоналом Мехрибон Хусаинова, начальник управления макроэкономической политики Алмаз Абдекиров, начальник управления налоговой политики Кубанычбек Ысабеков и начальник управления координации ЕАЭС Нурсултан Мукаев рассказали студентам о достижениях Министерства, проводимых реформах, реализуемых крупных проектах, а также ответили на вопросы студентов.

Сотрудники Министерства также обратили внимание студентов на то, что бурное развитие информационных технологий, требует сегодня высокой квалификации специалистов. Поэтому от будущих сотрудников МЭК КР требуется качественное профессиональное образование.

Кроме того, встреча имела и мотивационный характер для студентов. В частности, завотделом по работе с персоналом сообщила, как можно поступить на государственную гражданскую службу, каков порядок прохождения конкурса для включения в резерв кадров и пригласила выпускников попробовать свои силы и знания.

"Получайте знания в экономике, навыки работы в информационных технологиях и приходите к нам на работу. Мы ждем вас и готовы пополнить ряды новым потенциалом молодых специалистов", - заверила Хусаинова".