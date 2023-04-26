Визит Садыра Жапарова в Россию: Разумный шаг главы Кыргызстана

Администрация президента Кыргызской Республики официально подтвердила визита Садыра Жапарова в Россию. В рамках визита запланированы двусторонние переговоры между главой КР и президентом РФ Владимиром Путиным. Садыр Жапаров стал единственным лидером, которого в этом году пригласили в Россию в качестве Почетного гостя. С точки зрения дипломатии, это серьезный жест дружбы и партнерства между главами стран.

Визит Садыра Жапарова в Россию четко демонстрирует западным партнерам, что попытки рассорить Бишкек с Москвой не увенчаются успехом. Россия была и остается главным союзником Кыргызстана.

В целом, решение Садыра Жапарова принять приглашение Владимира Путина - однозначно мудрый шаг. Кыргызстан не только исторически, но и экономически тесно связан с Россией. Только по официальным данным, около 1 миллиона граждан Кыргызстана находятся на заработках около 1 млн наших граждан. А интеграция в ЕАЭС и тесные дипломатические связи КР с РФ помогают ежегодно упрощать визовый режим и условиях нахождения кыргызстанцам в России. И это все не говоря об ОДКБ, о совместной истории и общем будущем.

Только за первый квартал этого года Россия выделила Кыргызстану более 1,5 млрд долларов в виде оборудования, спецтехники, помощи и др.

Кроме того, совсем недавно президент Садыр Жапаров окончательно решил вопрос языковой политики, который регулярно становится темой спекуляций среди парламентариев. Он призвал всех воздержаться от неосторожных высказываний на эту тему, включая обсуждение перевода кыргызского языка на латиницу, во время встречи с председателем Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбеком Осмоналиевым.

Таким образом, президент выбрал мудрый политический ход – утеснить контакты и связи с проверенными временем партнерами. Чтобы не говорили местные НПО, живущие на деньги западных доноров, как бы не пытались оказывать давление на Кыргызстан в Вашингтоне и Евросоюзе и пугать санкциями, дружбу России и Кыргызстана разорвать не получится. Это как в Бишкеке, так и в Москве - наглядно продемонстрировали будущим визитом.