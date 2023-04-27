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"Если РФ наш стратегический партнер, то мы не должны ущемлять русский язык"

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- Светлана Лаптева
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Если мы считаем Россию стратегическим партнером, то нельзя ущемлять русский язык. Об этом на Круглом столе "Внешняя политика КР в 2023: между санкциями и нейтралитетом" заявила экс-депутат Жылдызкан Жолдошова.

Политик напомнила, что в Конституции Кыргызстана русский язык имеет статус официального.

"Когда миллионы кыргызстанцев находятся в России, мы не должны так относиться к этому вопросу. Если наши граждане хотят поехать в Россию, то нужно изучать язык и закон", - сказала Жолдошева.

В тоже время экс-депутат посоветовала России изменить отношение к странам ЦА.

"Если Россия не хочет потерять этот регион, то должна относиться к нам как к равным", - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/429141
Теги:
Жылдызкан Джолдошова, Россия, Кыргызстан
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