"Если РФ наш стратегический партнер, то мы не должны ущемлять русский язык"

Если мы считаем Россию стратегическим партнером, то нельзя ущемлять русский язык. Об этом на Круглом столе "Внешняя политика КР в 2023: между санкциями и нейтралитетом" заявила экс-депутат Жылдызкан Жолдошова.

Политик напомнила, что в Конституции Кыргызстана русский язык имеет статус официального.

"Когда миллионы кыргызстанцев находятся в России, мы не должны так относиться к этому вопросу. Если наши граждане хотят поехать в Россию, то нужно изучать язык и закон", - сказала Жолдошева.

В тоже время экс-депутат посоветовала России изменить отношение к странам ЦА.

"Если Россия не хочет потерять этот регион, то должна относиться к нам как к равным", - добавила она.