МДС: В двух законопроектах КР есть противоречия нормам международного права

"Комитет Международного делового совета по интеллектуальной собственности продолжит активную работу, направленную на обеспечение охраны интеллектуальной собственности, развитие национальной инновационной системы и на содействие научно-технологическому и творческому развитию в Кыргызской Республике", - сказал vb.kg глава МДС Аскар Сыдыков.

Представители госорганов, патентные поверенные и другие эксперты, а также партнеры ассоциации обсудили на круглом столе, проведенном Международным деловым советом совместно с Американской торговой палатой в КР, последние законодательные инициативы в сфере интеллектуальной собственности.

Встреча была организована для освещения рисков в случае принятия двух законопроектов, в которых есть нормы, касающиеся регулирования объектов интеллектуальной собственности.

Законопроект о внесении изменений в Закон КР "О таможенном регулировании", принятый ЖК КР 9 февраля 2023 года в первом чтении, предусматривает внесение изменений и дополнений в систему защиты прав на объекты интеллектуальной собственности с помощью мер таможенного регулирования.

Председатель комитета МДС по интеллектуальной собственности Саодат Шакирова озвучила на круглом столе ряд замечаний и предложений к этому законопроекту, который предусматривает новые условия для включения в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. В целом, предлагаемая редакция закона вводит новые дополнительные основания для исключения объектов интеллектуальной собственности из таможенного реестра.

По результатам обращений МДС законопроект по изменениям в Закон "О таможенном регулировании", вынесенный в ЖК на второе чтение, 13 апреля был отправлен на доработку.

Участники круглого стола также обсудили проект конституционного Закона КР "О государственном языке Кыргызской Республики", инициированный Госкомиссией по языку и направленный на установление правовых основ применения государственного языка КР.

Законопроектом вводится понятие "язык товарного знака" и обязательное оформление фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания на кыргызском языке. "Но фирменное наименование содержит имя собственное, которое не должно переводиться, а использоваться как есть", - пояснили vb.kg эксперты комитета МДС.

19 апреля на заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли этот законопроект во втором чтении.

"За прошедший период комитет МДС по интеллектуальной собственности успешно выразил позицию по пяти законопроектам - об интеллектуальных правах, о Патентном законе, об авторском праве и смежных правах, об инновационной деятельности и о государственном языке, - сказал vb.kg глава МДС Аскар Сыдыков. - В большинстве случаев наши замечания и предложения учтены соответствующими госорганами. К примеру, движение законопроекта "Об интеллектуальных правах", который предусматривал ряд противоречий нормам международного законодательства, было остановлено".