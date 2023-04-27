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Водитель Минобороны попался с наркотиком

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- Ольга Новгородцева
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Ленинский районный суд вынес приговор сидящему на гауптвахте сотруднику Министерства обороны КР.

Осудили его не за какое-нибудь должностное преступление, связанное с воинской службой, а за распространение наркотиков.

Г.В. работает старшим водителем транспортного отделения материально-технического обеспечения некой войсковой части. Раньше к уголовной ответственности не привлекался.

Из материалов дела: "27 июля 2022 года обвиняемый встретился с А.А., у которого получил 8 000 сомов. Примерно в 23.00 он встретился с неизвестным лицом, у которого получил полиэтиленовый сверток с веществом темно-коричневого цвета"… Через полтора часа Г.В задержали сотрудники военной прокуратуры.

На заседании суда Г.В. вину признал частично, объяснив, что сбытом наркотиков он не занимается, а "вещество" (по заключению экспертизы, это был гашиш) приобрел исключительно для собственного употребления. Такой же сверток, к слову, обнаружили при обыске в комнате у обвиняемого.

Непосредственный начальник подсудимого показал, что не замечал за Г.В. ничего странного – кроме того, что тот всегда был неспокойным, несобранным, порученные ему задания исполнял недобросовестно. Пару раз пререкался с полковником…

Суд учел несудимость Г.В. и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, заменив их трехгодичным пробационным надзором.


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URL: https://www.vb.kg/429147
Теги:
Министерство обороны, наркотики, суд
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