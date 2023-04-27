Светофор, конечно, нужен, но, простите, денег нет! (видео)

Единственный способ обезопасить себя и детей от ДТП – сбросится на четыре светофора. Иного выхода у жителей двух микрорайонов, похоже, нет. Два года они просят сделать регулируемым перекресток улиц Кайбогарова и Юнусалиева. Но им отвечают – светофор нужен, но денег нет.

Год назад жители микрорайонов написали коллективное письмо, собрали, как положено, подписи под ним. Отнесли в администрацию Октябрьского района. Изложили в обращении суть: перекресток опасен не только для пешеходов, но и для автомобилистов. После того, как улицу Койбагарова расширили, интенсивность трафика здесь возросла, участились, аварии и автонаезды, несмотря на то, что там установлены полосы снижения скорости.

Представители райадминистрации без внимания просьбу не оставили, выехали на место с комиссией из ГУВД, провели замеры автотрафика, пришли к выводу, что светофор тут нужен. Но Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека сообщил, что в титульном списке строек на 2022 год установка там светофорного объекта не предусмотрена. Данные работы будут выполнены лишь после выделения финансирования.

Уже близится к завершению первый квартал 2023 года, но вопрос с установкой светофора на опасном перекрестке по прежнему находится "в режиме ожидания". От бессилия жители обращаются в СМИ, пытаясь привлечь внимание к проблеме безопасности детей в первую очередь. Рядом с перекрестком находится гимназия N26, десятки ребятишек ежедневно подвергаются опасности по дороге в школу.

К слову, Кайбогарова-Юнусалиева – не единственный "проблемный" перекресток на оживленной магистрали. Две недели назад, 12 апреля, на пересечении Юнусалиева и Карасаева, где также отсутствует светофор, троллейбус сбил двух школьников, переходивших улицу по пешеходному переходу. Посте ЧП выяснилось, что местные жители также просили мэрию обезопасить этот перекресток, но результата до сих пор нет.

Сколько еще должно произойти дорожно-транспортных происшествий на одной из оживленнейших магистралей столицы, чтобы мэрия обратила внимание на эту проблему и изыскала средства на установку светофорных объектов там, где потребность в них "написана" кровью?