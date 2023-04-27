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В Бишкеке обсудили определяющую роль женщин-лидеров в современном мире

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в Бишкеке состоялся Национальный форум "Женское лидерство: Прорыв в новую эпоху". Организаторами форума выступили Парламент Кыргызской Республики, Структура ООН Женщины в Кыргызстане и НПО "Бир Дуйно – Кыргызстан". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в мероприятии приняли участие женщины-лидеры со всех регионов Кыргызстана - депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, представители Администрации Президента, министерств, государственных органов, частного сектора, международных и общественных организаций, а также партнеры по развитию.

Женщины Кыргызстана давно борются за свои права и возможности, но до сих пор они сталкиваются с многими препятствиями, которые мешают им реализовывать свой потенциал. Форум стал ярким примером того, как важно обсуждать проблемы гендерного равенства и вовлекать женщин в процессы управления и принятия решений. Такие мероприятия помогают повысить осведомленность общества о проблемах, связанных с гендерным равенством, и способствуют реализации конкретных мер по достижению этой цели.

На мероприятии были рассмотрены приоритеты и успешные практики женщин Кыргызстана в различных сферах, а также расширение участия женщин в принятии решений и продвижение гендерного равенства. В рамках мероприятия были обсуждены актуальные проблемы, связанные с участием женщин в предпринимательстве, STEM, политике и управлении. Участники форума подчеркнули необходимость совершенствования законодательных механизмов, направленных на вовлечение женщин в процессы управления и принятия решений.

Организаторы форума выделили особый формат, который позволил каждому участнику получить личную территорию и время для проведения дискуссии. Такой подход обеспечил услышанность каждого голоса и учтение мнения каждого участника. В результате форума были определены конкретные темы для прямого обсуждения с государственными органами и Парламентом Кыргызстана.

Как отметила депутат Жогорку Кенеша Шарапаткан Мажитова необходимо решать вопросы гендерного равенства в Кыргызстане. Потому как даже существующая эффективная правовая база не способна решить гендерные вопросы. Парламентарий добавила, что требуется совершенствовать законодательные механизмы, направленные на вовлечение женщин в процессы управления и принятия решений.

По словам представителя Структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане Улзийсурен Жамсран, этот форум станет возможностью для гражданского общества и женщин из различных правовых групп определить приоритетные темы для дальнейшего продвижения на национальном уровне совместно с государственными структурами.

"По итогам форума будут определены конкретные темы для прямого обсуждения с конкретными государственными органами и Парламентом Кыргызстана. Для этого будет определен план действий, и каждая группа будет работать в тесном взаимодействии для поиска эффективных методов и решений тех вопросов, которые были сегодня в повестке дня", - сказала У. Жамсран.

Одной из важных тем форума было участие женщин в предпринимательстве. Женщины Кыргызстана активно занимаются бизнесом, но они часто сталкиваются с проблемами доступа к финансированию и рынкам, а также с недостаточным уровнем поддержки со стороны государства. Участники форума обсудили возможности улучшения ситуации и сделали ряд предложений по развитию женского предпринимательства в стране.

Еще одной значимой темой было участие женщин в STEM-сфере. Женщины в Кыргызстане демонстрируют высокий уровень компетенции в науке, технологиях, инженерии и математике, но они все еще малочисленны в этой сфере. Участники форума обсудили причины этого явления и предложили ряд мер по увеличению числа женщин в STEM-сфере.

Политика и управление также были в фокусе внимания участников форума. Женщины в Кыргызстане часто не получают должных возможностей для участия в процессах управления и принятия решений. Участники форума обсудили возможности улучшения ситуации и сделали ряд предложений по повышению числа женщин в государственных органах и органах местного самоуправления.


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URL: https://www.vb.kg/429155
Теги:
форум, Кыргызстан, женщины
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