Огуз Гексу: Идет интенсивная атака на идею тюркского мира

В настоящее время в мире идет интенсивная атака на идею тюркского мира. Об этом на конференции в Стамбуле заявил руководитель отдела печати и телерадиовещания Управления по коммуникациям при президенте Турции Огуз Гексу.

По его словам, особенно социальные сети стали мощным рычагом в руках противников этой идеи.

"Тюрские государства не должны оставлять этот процесс на самотек. Необходим государственный контроль. Каждая страна должна обязать социальные сети открывать свои представительства. Это нужно для контроля за контентом социальных сетей. В случае необходимости можно ввести санкции и блокировать информацию, вредящую интересам страны", - сказал Огуз Гексу.