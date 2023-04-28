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В Оше 29 апреля пройдет общегородской субботник

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- Назгуль Абдыразакова
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В мэрии города Ош состоялось заседание городского Штаба по проведению трехмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города во главе с заместителем мэра города Ош Сонунбеком Жунусбаевым. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в нем также приняли участие руководители муниципальных учреждений и предприятий, государственных ведомств и служб, представители высших учебных заведений.

В ходе совещания руководителям присутствующих предприятий и учреждений даны соответствующие поручения по санитарной очистке вверенной им территории.

Следует отметить, что в рамках объявленного трехмесячника и запланированного на завтра республиканского субботника в мероприятиях по уборке городской территории примут участие все учреждений и предприятий независимо от форм собственности, жители всех МТУ города Ош.


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URL: https://www.vb.kg/429181
Теги:
Ош, субботник
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