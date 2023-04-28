8 семей Аламедина получили по 100 тысяч сомов на создание своего дела

Восемь семей Аламудунского аймака получили на безвозмездной основе 100 тыс. сомов на создание и развитие своего доходоприносящего дела. Об этом сообщает Аламудунский айыльный аймак.

По его данным, участники данной программы планируют использовать средства на открытие дел в сфере скотоводства, торговли, швейного производства и интернет магазина.

Сертификаты вручал председатель местного кенеша Алексей Филимоненко.

По словам главного специалиста социального развития айыл окмоту Гульмиры Турдумкуловой среди населения айылного аймака было много желающих принять участие в данной программе.

"Участники программы социального контракта прошли все этапы отбора, который был проведен комиссией айыл окмоту по социальным вопросам согласно положению. Прошедшие конкурс прошли предварительное обучение по основам предпринимательской деятельности, составлению бизнес-планов", - сообщает она.

Председатель местного кенеша отмечает, что в течение трёх лет будет проводится мониторинг их деятельности и соответствия требованиям, в случае успешного ведения бизнеса семья будет выведена из категории малообеспеченной семьи.

"Мы ввели в план социально-экономического развития на 2023 год оказание социальной помощи на основании социального контракта 18 семьям. По квоте Министерства социального обеспечения, труда и миграции, выдача средств предполагается только 2-3 семьям нашего аймака, мы решили реализовывать программу из местного бюджета, что позволит охватить больше семей", - добавил он.

В аймаке также продолжается конкурс по отбору семей на заключение социального контракта.