Подразделениям МВД поручена разработка системы "сервисное обслуживание"

Сегодня состоялось заседание коллегии по итогам оперативной деятельности органов внутренних дел за 3 месяца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первый заместитель министр внутренних дел Адылбек Бийбосунов сообщил, что в регионах многие граждане обращаются в местные отделы милиции по тому или иному вопросу, но не могут решить свои проблемы. Отчаявшись, обращаются в МВД и только после взятия на контроль, их вопросы начинают решаться в рамках законодательства. К сожалению, такие явления увеличиваются с каждым днем.

Адылбек Бийбосунов отметил, что не поступает инициативных предложений со стороны ОВД по решению имеющихся вопросов и проблем обращающихся граждан. Руководители на местах продолжают работать по старой системе и таким же образом относятся к рассмотрению обращений граждан. Для чего следует увеличить ответственность руководителей территориальных подразделений, должностных лиц, улучшить организацию своевременного, полного и всестороннего рассмотрения вопросов, поступающих от общественности.

"Требуется оперативное внедрение конкретной системы координации, для усиления процесса принятия немедленных мер в отношении руководителей, которые равнодушно относятся к обращениям и жалобам граждан. Для преодоления существующих проблем и изменения работы, укрепления деятельности органов внутренних дел, повышения доверия населения, соответствующим подразделениям МВД поручена разработка новой цифровой системы - "сервисное обслуживание". Цель - упрощение порядка приема граждан, проведение последовательной работы и усиление ответственности руководителей органов внутренних дел.

Действия должны осуществляться в следующем порядке:

Первое: в зданиях городских, областных, районных органов внутренних дел вывесить четкое расписание дней и часов приема граждан первыми руководителями;

Второе: электронная регистрация обратившихся граждан, с указанием вопроса и принимающего руководителя;

Третье: после приема и встречи с руководителем, регистрация результата встречи гражданина;

Четвертое: проведение анализа районными отделами милиции протоколов

приема граждан и направление их в областные и городские УВД, а дальше в МВД;

Пятое: необходимо создать такие условия, чтобы руководители МВД и профильных служб могли в режиме онлайн наблюдать за процессом обращения граждан, а также координировать работу подразделений милиции на местах.

После того, как вышеуказанные процедуры будет успешно реализованы, можно будет точно знать, сколько человек и сколько раз обратились к руководителям региональных подразделений милиции. По этим результатам можно будет принимать решение в отношении руководителей, безразлично относящихся к своей работе", - сказал Адылбек Бийбосунов.