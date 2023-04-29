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Школы Ошской области получают продукты питания от США

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- Назгуль Абдыразакова
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64 школы Ошской области получат 135 тонн чечевицы, гороха, подсолнечного масла, муки и риса для горячего питания младшеклассников Кыргызстана. Об этом сообщает американское посольство в КР.

По его данным, посол США в Кыргызстане Лесли Вигери и заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Эрнис Толтоев дали старт поставке продуктов в средней школе имени К. Эрматова №139 Кара-Суйского района.

Это второй транш доставки продуктов питания в рамках Международной программы Макговерна-Доула "Продовольствие для образования и детское питание", финансируемой Министерством сельского хозяйства США. Программа реализуется в партнерстве с Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки Кыргызской Республики. Эти продукты дополняют выделяемое правительством Кыргызстана финансирование горячего питания для младшеклассников. "Полноценное питание для каждого ребенка начальной школе - это наша общая цель. И, благодаря партнерству с правительством Кыргызской Республики, наши усилия достигают цели", - отметил посол США Лесли Вигери.

В начальных классах школы №139 имени К. Эрматова в селе Ак-Орго, обучается 280 детей, получающих горячее питание в рамках программы, финансируемой Правительством США. Заместитель Полномочного представителя Президента в Ошской области Эрнис Толтоев отметил, что в настоящее время 37 процентов школ в Ошской области не получают горячее питание. Директор Мерсико в Кыргызстане Елена Бурьян сообщила: "Программа МакГоверна-Доула работает над тем, чтобы каждый ребенок в Кыргызстане получал качественное питание, чтобы расти и учиться". Директор школы Малике Рахманалиева поделилась наблюдением об ощутимой пользе для своих учеников, отметив: "Благодаря горячим обедам наши младшеклассники учатся с удовольствием, улучшилась посещаемость".

В ходе первого этапа реализации программы Макговерна-Доула в 2021-2023 годах, 124 школы по всей стране получили современное кухонное оборудование, обучение поваров и кухонного персонала и начали предоставлять ежедневное горячее питание учащимся начальной школы. В течение пяти лет программа охватит более 400 школ и 100 000 детей в шести областях Кыргызской Республики: Баткенской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской. Новый раунд этой пятилетней программы правительства США рассчитан на 2021-2026 годы.


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URL: https://www.vb.kg/429201
Теги:
Ошская область, питание, посольство, США, школа, Кыргызстан
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