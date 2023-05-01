Погода
$ 87.25 - 87.88
€ 96.20 - 97.20

В Бишкеке стартовала фотовыставка "Точка зрения" (фото)

85  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовала фотовыставка "Точка зрения" известного архитектурного немецкого фотографа Маркуса Бредта. На церемонии открытия присутствовали французский посол в Кыргызстане Франсуа Делуас, представители творческих кругов, журналисты и горожане.

По словам организаторов, выставка посвящена дню города Бишкек, и организована Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке фонда Фридриха Эберта в Бишкеке.

В работах фотографа чувствуется немецкий характер и специфика. Интересно было взглянуть на привыкшие нашему взгляду здания и объекты Бишкека с точки зрения уже немецкого фотографа. На мой взгляд, он как будто хотел нам показать в своих работах контраст столицы Кыргызстана. Мы словно заново открывали для себя наш город. Было очень интересно.

Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в конце октября 2022 в рамках визита Маркуса Бредта в Бишкек. Фотохудожник приезжал в Кыргызстан вместе с французским историком и искусствоведом Фабьеном Белла в рамках немецко-французского проекта, в рамках которого запланировано издательство книги о советской архитектуре города Бишкек.

Для данной выставки, Маркус выбрал 32 работы, которые, на его взгляд, особенно отражают кыргызскую столицу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429235
Теги:
выставка, фотография, Бишкек, архитектура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  