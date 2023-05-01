В Бишкеке стартовала фотовыставка "Точка зрения" (фото)

В Бишкеке стартовала фотовыставка "Точка зрения" известного архитектурного немецкого фотографа Маркуса Бредта. На церемонии открытия присутствовали французский посол в Кыргызстане Франсуа Делуас, представители творческих кругов, журналисты и горожане.

По словам организаторов, выставка посвящена дню города Бишкек, и организована Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке фонда Фридриха Эберта в Бишкеке.

В работах фотографа чувствуется немецкий характер и специфика. Интересно было взглянуть на привыкшие нашему взгляду здания и объекты Бишкека с точки зрения уже немецкого фотографа. На мой взгляд, он как будто хотел нам показать в своих работах контраст столицы Кыргызстана. Мы словно заново открывали для себя наш город. Было очень интересно.

Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в конце октября 2022 в рамках визита Маркуса Бредта в Бишкек. Фотохудожник приезжал в Кыргызстан вместе с французским историком и искусствоведом Фабьеном Белла в рамках немецко-французского проекта, в рамках которого запланировано издательство книги о советской архитектуре города Бишкек.

Для данной выставки, Маркус выбрал 32 работы, которые, на его взгляд, особенно отражают кыргызскую столицу.