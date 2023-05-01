Тенгиз Болтурук возместил государству часть ущерба

Бывший внешний управляющий "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук и другие обвиняемые в коррупции возместили государству 844 млн 512 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным пресс-службы, обвиняемые таким образом возместили около 80% ущерба. Напомним, ранее следствием было установлено, что сумма нанесенного ущерба составила 1 млрд 146 млн 449 тысяч 161 сом.

В связи с этим от Генеральной прокуратуры поступило ходатайство в суд об освобождении Тенгиза Болтурука и других обвиняемых из-под стражи под домашний арест.

С учетом изложенного Октябрьский районный суд Бишкека изменил меру пресечения Т.Болтуруку на домашний арест.