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На улицах Москвы запущен первый робот-уборщик

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На улицах Москвы запущен первый в России робот-уборщик "Пикселя". Это разработка московской компании "Автономика" - резидента кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ, сообщил в своем Тelegram-канале мэр российский столицы Сергей Собянин.

"Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция "Пикселя" - от российской команды. Элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнёрами.

Робот-уборщик может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. У него сменное навесное оборудование - это позволяет использовать робота круглый год.

Сейчас "Пиксель" работает в тестовом режиме в сопровождении оператора".


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URL: https://www.vb.kg/429245
Теги:
мусор, Москва, мэр
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