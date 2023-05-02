На улицах Москвы запущен первый робот-уборщик

На улицах Москвы запущен первый в России робот-уборщик "Пикселя". Это разработка московской компании "Автономика" - резидента кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ, сообщил в своем Тelegram-канале мэр российский столицы Сергей Собянин.

"Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция "Пикселя" - от российской команды. Элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнёрами.

Робот-уборщик может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. У него сменное навесное оборудование - это позволяет использовать робота круглый год.

Сейчас "Пиксель" работает в тестовом режиме в сопровождении оператора".