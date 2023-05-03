Россиян могут обязать регистрировать электросамокаты и гироскутеры в ГИБДД

Владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут обязаны ставить электросамокаты на учет и получать на них номера. Кроме того, за нарушения ПДД водителям СИМ будут грозить серьезные санкции. Соответствующие поправки в законодательство разработаны депутатами Госдумы. Эксперты и юристы неоднозначно оценили эти инициативы, сообщают "Известия".

Депутаты Государственной думы разработали поправки в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации" (закон о регистрации ТС), которые предусматривают постановку на учет СИМ и получение на эту технику регистрационных знаков. Также парламентарии подготовили изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие ужесточение ответственности за нарушения ПДД водителями СИМ. Соответствующие законопроекты (тексты имеются в распоряжении "Известий") направлены на получение отзыва в правительство.

С 1 марта 2023 году вступило в силу постановление правительства РФ, которое определило правовой статус СИМ и их водителей. В соответствии с этим документом средствами индивидуальной мобильности являются электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства.

Согласно поправкам в закон о регистрации ТС, предполагается, что владелец СИМ в течение десяти дней после его приобретения должен будет поставить его на учет "посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг". Авторы документа подчеркивают, что этот процесс будет происходить в онлайн-режиме без предоставления СИМ в подразделения Госавтоинспекции. Сам порядок регистрации предполагается установить отдельным постановлением правительства.

"После регистрации СИМ присваивается государственный регистрационный номер, владелец СИМ обязан разместить на СИМ государственный регистрационный знак, соответствующий действующим стандартам. Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.