Более 700 участников альпиниады совершили восхождение на пик Комсомолец

Международная традиционная альпиниада, организованная с 30 апреля по 1 мая текущего года в целях развития горного туризма нашей страны, прошла в государственном природном парке "Ала-Арча" под руководством кыргызского альпиниста Эдуарда Кубатова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, более 700 участников совершили восхождение на 4170-метровый пик Комсомолец, а для обеспечения безопасности их сопровождала спасательная команда центра "Эдельвейс".

Спасатели оказали первую помощь пострадавшим отдыхающим во время подъема. В дежурную группу обратились люди с повышенным и пониженным давлением, с болью в конечностях от горы и другими заболеваниями, всего с горы спустили 21 человека.

В завершение мероприятия президент Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов и участники выразили благодарность спасательной команде "Эдельвейс".