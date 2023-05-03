Фонд поддержки развития туризма в КР работает в штатном режиме

Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике сообщает, что в настоящее время в Фонде, который работает уже в течение года, проводится плановая проверка со стороны Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба фонда

Кроме того, органы ГКНБ провели в офисе фонда обыск. Целью которого было выяснить, работает ли Фонд в соответствии с законом. Поводом для этих действий, как сообщили представители органов, стала поступившая им ранее оперативная информация.

Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике продолжает работать в штатном режиме. Все проекты, в том числе с участием иностранных инвесторов, продолжают реализовываться. Встречи и мероприятия проводятся по графику. Так в настоящее время Фонд проводит национальный павильон Кыргызской Республики на крупной туристической выставке ATM 2023 в Дубае, ОАЭ. Завтра в Республике Корея, в городе Сеул, открывается международная туристическая выставка SITF 2023, где команда Фонда также представит национальный стенд нашей страны. А в следующий понедельник ожидается плановая встреча с контрагентами из Австрии по работе над генеральным планом строительства круглогодичного горнолыжно-туристического кластера "Baytik Mountain Resort", которому придан статус национального проекта.

Мы верим, что проводимые компетентными органами мероприятия не повлияют на проведение предстоящего туристического сезона. Все представители турсектора готовы к его началу. Отметим, что в этом году ожидается рост количества туристов в Кыргызской Республике.