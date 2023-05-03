Кыргызстанца не выпустили из страны из-за долга в 250 сомов. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, в аэропорту он стал свидетелем того, как двух граждан не выпустили из страны: одного из-за того, что судебный исполнитель забыл снять ограничение на выезд, а второго из-за долга в 250 сомов.

"Я по этому вопросу уже несколько раз проводил беседы с пограничной службой и судебным департаментом. Давал предложения по объединению информационных систем ГКНБ и судебному департаменту. Но, к сожалению, они не могут это сделать, и из-за этого страдают наши граждане. Я дал уже третье предложение – увеличить порог до 10 тысяч сомов. Если у есть долг свыше этой суммы – запретить выезд, а меньше 10 тысяч – разрешить. И чтобы можно было снять ограничение в автоматическом режиме", – сказал Бекешев.

Отметим, проверить информацию о наличии задолженностей можно на сайте судебного департамента Верховного суда КР.

Источник: bulak.kg