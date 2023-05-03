Погода
$ 87.25 - 87.93
€ 96.20 - 97.20

Кыргызстанца не выпустили из страны из-за долга в 250 сомов

61  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанца не выпустили из страны из-за долга в 250 сомов. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, в аэропорту он стал свидетелем того, как двух граждан не выпустили из страны: одного из-за того, что судебный исполнитель забыл снять ограничение на выезд, а второго из-за долга в 250 сомов.

"Я по этому вопросу уже несколько раз проводил беседы с пограничной службой и судебным департаментом. Давал предложения по объединению информационных систем ГКНБ и судебному департаменту. Но, к сожалению, они не могут это сделать, и из-за этого страдают наши граждане. Я дал уже третье предложение – увеличить порог до 10 тысяч сомов. Если у есть долг свыше этой суммы – запретить выезд, а меньше 10 тысяч – разрешить. И чтобы можно было снять ограничение в автоматическом режиме", – сказал Бекешев.

Отметим, проверить информацию о наличии задолженностей можно на сайте судебного департамента Верховного суда КР.

Источник: bulak.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429286
Теги:
аэропорт, долг, Кыргызстан, Дастан Бекешев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  