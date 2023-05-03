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Скончался известный российский дизайнер Валентин Юдашкин

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- Назгуль Абдыразакова
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Советский и российский художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. Об этом "Первому каналу" сообщила его супруга Марина Юдашкина во вторник, 2 мая.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание: врачи сделали все возможное, но не смогли спасти кутюрье. В Доме моды Валентина Юдашкина официально подтвердили смерть модельера.

Известно, что семья хотела отправить модельера на лечение за границу, но там отказались взяться за такой сложный случай. В последнее время Юдашкин лечился в онкоцентре имени Блохина в Москве и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие метастазов.

В 2016 году у Юдашкина диагностировали рак пищевода, в результате чего он лишился почки. Затем нашли метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/429290
Теги:
мода, Россия
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