Скончался известный российский дизайнер Валентин Юдашкин

Советский и российский художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. Об этом "Первому каналу" сообщила его супруга Марина Юдашкина во вторник, 2 мая.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание: врачи сделали все возможное, но не смогли спасти кутюрье. В Доме моды Валентина Юдашкина официально подтвердили смерть модельера.

Известно, что семья хотела отправить модельера на лечение за границу, но там отказались взяться за такой сложный случай. В последнее время Юдашкин лечился в онкоцентре имени Блохина в Москве и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие метастазов.

В 2016 году у Юдашкина диагностировали рак пищевода, в результате чего он лишился почки. Затем нашли метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.

Источник: lenta.ru