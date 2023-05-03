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Блогер шантажировал мужчину отрицательным видео и вымогал у него $40 тысяч

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аламедине блогер вымогал у мужчины $40 тысяч, шантажируя отрицательным видео. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 18 апреля 2023 года в милицию обратился гражданин А.С. 1947 года рождения, о принятии мер в отношении блогера по имени "У", который с апреля месяца 2023 года угрожая публикацией видео с отрицательным содержанием о нем в СМИ вымогал деньги в сумме 40000 долларов, из которых получил 37300 долларов и не остановившись на этом продолжал вымогать деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст.208 (вымогательство) УК Кыргызской Республики.

2 мая при проведении комплекса-следственно-оперативных мероприятий на территории Аламудунского района при получении денежных средств в сумме 2700 долларов был задержан житель города Бишкек гражданин Б.У. 1990 года рождения, который в порядке ст. 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС.

В ходе следствия установлено, что гражданин Б.У. в социальных сетях активно публикует материалы по борьбе с коррупцией, в сфере технического осмотра транспортных средств.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/429293
Теги:
вымогательство, задержание, Чуйская область
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