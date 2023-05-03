МИД Кыргызстана помог шести кыргызстанцам в эвакуации из Судана

На фоне продолжающихся боевых действий в Судане, 2 мая из Судана по маршруту "Хартум-Москва" были эвакуированы 6 граждан Кыргызской Республики.Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, по прибытию в Москву эвакуационного рейса, организованного правительством Российской Федерации, граждан КР встретили сотрудники посольства КР в городе Москва и разместили их в гостинице. 3 мая Диппредставительством КР было оказанное содействие в проводах граждан КР в аэропорту и регистрации на рейс по маршруту "Москва-Бишкек".

Кыргызская сторона выражает благодарность российской стороне за оказанное содействие в успешной эвакуации граждан Кыргызской Республики из Республики Судан.

Справочно: На сегодняшний день в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями между регулярной армией и силами быстрого реагирования в Судане, с территории данного государства ранее также были дополнительно эвакуированы 7 граждан Кыргызской Республики, 3 из которых осуществляли свою трудовую деятельность в Представительстве ООН в г.Хартум.