ГУВД Бишкека объявляет конкурс на замещение вакантных должностей в ППСМ

ГУВД Бишкека объявляет конкурс для замещения должностей младшего начальствующего состава патрульно-постовой службы милиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в конкурсе имеют право принимать участие граждане Кыргызской Республики, не моложе 19 лет и не старше 30 лет, отвечающие условиям и квалификационным требованиям при приеме на службу, установленным Законом Кыргызской Республики "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики".

Для участия в конкурсе кандидат должен представить следующие документы:

1. Личное заявление;

2. Автобиография, 2 экземпляра (собственноручно написанная и напечатанная);

3. Автобиографический реферат в произвольной форме на 5-6 листах (от руки);

4. Анкета

5. Справка с места жительства с составом семьи (с печатью и исх. № учреждения);

6. Справка от УУМ (участковый уполномоченный милиции) заверенная печатью);

7. Справка с ОВД по месту жительства по отсутствию компрометирующих материалов (заверенная печатью);

8. Рекомендательные письма от соседей - 3 штуки (заверенные УУМ и с печатью);

9. Характеристика с последнего места работы или учебы;

10. Трудовая книжка (подлинник);

11. Медицинское заключение военно-врачебной комиссии о годности к службе в правоохранительном органе;

12. Военный билет (подлинник и копия,заверенная нотариусом);

13. Копия паспорта (лицевая сторона и где прописан в настоящее время (ID карта), если паспорт нового образца (выписку из государственного реестра национальных паспортов граждан КР);

14. Фото 9/12 – 1 шт. и 3/4 -2 шт. (на синем фоне);

15. Копия аттестата и диплома, заверенные у нотариуса;

16. Копии свидетельства о рождении, заключении брака (о расторжении брака);

17. Копии о рождении детей;

18. Скоросшиватель – 1, ручка.

Прием и последующее рассмотрение представленных кандидатами документов для участия в конкурсе будет производится до 3 июня 2023 года по следующим адресам:

1. ГУВД г.Бишкек, ул.Токтогула 64а тел.: (0312) 48-62-45,48-62-92

2. УВД Ленинского района г.Бишкек, ул. Московская 203, тел.: (0312) 45-64-24

3. УВД Первомайского района г.Бишкек, ул.Панфилова 1А, тел.: (0312) 56-08-60

4. УВД Свердловского района г.Бишкек, ул.Суюмбаева 73, тел.: (0312) 43-32-13

5. УВД Октябрьского района г.Бишкек, ул. Скрябина 86, тел.: (0312) 54-88-04