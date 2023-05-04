Отличная новость! Джейраны из Узбекистана дали первое потомство

Джейжраны, завезенные из Узбекистана в Кыргызстан, дали первое потомство. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заведующий лабораторией института биологии Аскар Давлетбеков.

"Друзья, спешим поделиться радостью! В семье джейранов появилось первое потомство- 5 очаровательных джейранчиков. 28 и 30 апреля появилось на свет первое потомство наших кыргызских джейранов. Сначала у них хватило сил только, чтобы поднять головку, а уже сегодня они весело бегают по вольеру.

Они являются достоянием нашей страны и будущих поколений! Мы не должны допустить потерю уникального компонента живой природы Кыргызстана.

Мы верим, что некогда исчезнувшая популяция джейранов, вновь восстановится. Алга, Кыргызстан! Давайте вместе помолимся, чтобы они росли здоровыми и сильными и радовали нас", - говорится в сообщении Давлетбекова.