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Отличная новость! Джейраны из Узбекистана дали первое потомство

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- Назгуль Абдыразакова
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Джейжраны, завезенные из Узбекистана в Кыргызстан, дали первое потомство. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заведующий лабораторией института биологии Аскар Давлетбеков.

"Друзья, спешим поделиться радостью! В семье джейранов появилось первое потомство- 5 очаровательных джейранчиков. 28 и 30 апреля появилось на свет первое потомство наших кыргызских джейранов. Сначала у них хватило сил только, чтобы поднять головку, а уже сегодня они весело бегают по вольеру.

Они являются достоянием нашей страны и будущих поколений! Мы не должны допустить потерю уникального компонента живой природы Кыргызстана.

Мы верим, что некогда исчезнувшая популяция джейранов, вновь восстановится. Алга, Кыргызстан! Давайте вместе помолимся, чтобы они росли здоровыми и сильными и радовали нас", - говорится в сообщении Давлетбекова.


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URL: https://www.vb.kg/429315
Теги:
Иссык-Кульская область, Узбекистан, Кыргызстан, животные
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