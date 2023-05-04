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Архивная служба Минцифры обновила виртуальную выставку "Письма с фронта"

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- Назгуль Абдыразакова
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В преддверии 78-летия Победы в Великой Отечественной войне Архивная служба при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики обновила виртуальную выставку "Письма с фронта". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в экспозиции представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны из фондов Центрального государственного архива КР, Центрального государственного архива общественно-политической документации КР.

Все материалы отражают быт солдат, их патриотизм и эмоции по отношению к родным.

Ресурс был создан в 2015 году, в текущем году экспозицию дополнили 44 новыми фронтовыми письмами.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/429321
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