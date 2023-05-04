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В Бишкеке прокуратура выявила махинации с землей на 165 млн сомов

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- Бакыт Басарбек
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Прокуратурой Октябрьского района города Бишкек по результатам проверки выявлен факт коррупционных действий, противоречащих интересам государства со стороны должностных лиц мэрии города Бишкек, ГУ "Бишкекглавархитектура" и Бишкекского филиала ГУ "Кадастр". Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"Установлено, что в 2007 году вышеуказанные должностные лица, грубо нарушая требования норм законодательства Кыргызской Республики формально проведя аукцион, определили победителем гражданина А.Э.Ж. и продали ему земельный участок, расположенный по ул.Молдокулова в жилмассиве Кок-Жар г.Бишкек, за 5,5 млн. сомов, который в последующем незаконно продал указанный земельный участок ОсОО "К.Н.М.".

В настоящее время со стороны ОсОО "К.Н.М." на данном земельном участке проводились строительные работы.

Рыночная стоимость земельного участка общей площадью 0,97 га составляет 165 млн. 737 тыс. сомов.

В результате незаконных действий вышеуказанных должностных лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") Уголовного кодекса Кыргызской Республики и в настоящее время проводится расследование".


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URL: https://www.vb.kg/429326
Теги:
земельный участок, Бишкек, прокуратура
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