В Бишкеке прокуратура выявила махинации с землей на 165 млн сомов

Прокуратурой Октябрьского района города Бишкек по результатам проверки выявлен факт коррупционных действий, противоречащих интересам государства со стороны должностных лиц мэрии города Бишкек, ГУ "Бишкекглавархитектура" и Бишкекского филиала ГУ "Кадастр". Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"Установлено, что в 2007 году вышеуказанные должностные лица, грубо нарушая требования норм законодательства Кыргызской Республики формально проведя аукцион, определили победителем гражданина А.Э.Ж. и продали ему земельный участок, расположенный по ул.Молдокулова в жилмассиве Кок-Жар г.Бишкек, за 5,5 млн. сомов, который в последующем незаконно продал указанный земельный участок ОсОО "К.Н.М.".

В настоящее время со стороны ОсОО "К.Н.М." на данном земельном участке проводились строительные работы.

Рыночная стоимость земельного участка общей площадью 0,97 га составляет 165 млн. 737 тыс. сомов.

В результате незаконных действий вышеуказанных должностных лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") Уголовного кодекса Кыргызской Республики и в настоящее время проводится расследование".