Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Россию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с официальным визитом в Москву (Российскую Федерацию). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.
Также в рамках официального визита запланированы встречи Садыра Жапарова с другими официальными лицами.
Кроме этого, Глава государства 9 мая в качестве почетного гостя посетит Парад Победы в Москве.
В составе официальной делегации Кыргызской Республики:
Адылбек Касымалиев - первый заместитель Председателя Кабинета Министров;< /p>
Жээнбек Кулубаев - министр иностранных дел;
Муратбек Азымбакиев - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента;
Марат Иманкулов - Секретарь Совета безопасности;
Гульнара-Клара Самат - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации;
Улан Ниязбеков - министр внутренних дел;
Аскарбек Джаныбеков - министр сельского хозяйства;
Тилек Текебаев - министр транспорта и коммуникаций;
Данияр Амангельдиев - министр экономики и коммерции;
Кудайберген Базарбаев - министр труда, социального обеспечения и миграции;
Таалайбек Ибраев - министр энергетики;
Нурдан Орунтаев - заместитель мэра города Бишкек".