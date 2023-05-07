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Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Россию

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с официальным визитом в Москву (Российскую Федерацию). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Также в рамках официального визита запланированы встречи Садыра Жапарова с другими официальными лицами.

Кроме этого, Глава государства 9 мая в качестве почетного гостя посетит Парад Победы в Москве.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

Адылбек Касымалиев - первый заместитель Председателя Кабинета Министров;< /p>

Жээнбек Кулубаев - министр иностранных дел;

Муратбек Азымбакиев - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента;

Марат Иманкулов - Секретарь Совета безопасности;

Гульнара-Клара Самат - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации;

Улан Ниязбеков - министр внутренних дел;

Аскарбек Джаныбеков - министр сельского хозяйства;

Тилек Текебаев - министр транспорта и коммуникаций;

Данияр Амангельдиев - министр экономики и коммерции;

Кудайберген Базарбаев - министр труда, социального обеспечения и миграции;

Таалайбек Ибраев - министр энергетики;

Нурдан Орунтаев - заместитель мэра города Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/429372
Теги:
визит, Москва, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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