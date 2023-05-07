У Центральной Азии появились новые "учителя"?

Западные политические менеджеры дали украинским чиновникам задание попытаться подточить связи России с постсоветскими республиками. В частности, со странами Центральной Азии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, приняв за основу американские тезисы, написал колонку для азербайджанского портала Haqqin.az, пишет издание AsiaToday.

Как не трудно догадаться, в своём сочинении Ермак из кожи вон лезет, чтобы выполнить задание Вашингтона. Россию он называет не иначе как "имперским завоевателем", "чванливым агрессором", "беспринципным рэкетиром". Свою же страну он преподносит в виде невинной жертвы, пытающейся "выйти из-под влияния метрополии". Откровенный намёк на то, что Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану нужно срочно рвать все отношения с Москвой. Для чего? А для того, объясняет пан Ермак, чтобы отойти как можно дальше от "столпа имперской политики РФ". То есть, от налаженных и взаимовыгодных экономических и культурных отношений.

Заказной характер поста очевиден: статья появилась сразу после посещения среднеазиатских республик целым десантом политиков и чиновников из США и ЕС. В Астане, Бишкеке, Ташкенте, Ашхабаде и Душанбе они доставали из карманов то пряники (сулили финансовую помощь), то кнуты (угрожали санкциями). От Ермака потребовалось закрепить этот урок в письменном виде.

"СНГ, ОДКБ, Евразийский союз – все эти форматы сотрудничества направлены на сохранение исключительности России", – пытается изобразить из себя дальновидного геостратега Ермак, забывая, что формат ЕАЭС был предложен в свое время Казахстаном. Да и про СНГ он зря упомянул, ведь механизмы этого объединения работали вполне исправно до того момента, как Украина по окрику Белого дома начала выводить их из строя.

Удивляет выбор фигуры, которой президент незалежной доверил читать нотации главам сразу пяти независимых государств – Токаеву, Жапарову, Мирзиёеву, Рахмону и Бердымухамедову. Андрей Ермак даже в собственной державе имеет весьма неоднозначную репутацию чиновника, подозреваемого в коррупции: без его "интереса" на Украине не совершается ни одна мало-мальски значимая сделка. В прошлом году, например, достоянием широкой общественности стали факты массовой перепродажи западной военной помощи – украинские эксперты в один голос утверждали, что миллиардные аферы курирует лично Ермак. По его негласному распоряжению "джавелины" и "стингеры" якобы переправлялись курдским партизанам, йеменским повстанцам и антиправительственным формированиям Афганистана. За приличный долларовый "взнос", разумеется.

Кстати, в своей колонке Ермак язвит по тому поводу, что Россия наладила нормальные рабочие отношения с действующими афганскими властями. Это ли не запоздалая месть за унижение Соединенных Штатов и лично Джо Байдена в этой стране? Руководящая Ермаком американская рука видна, что называется, невооружённым глазом. Или здесь все-таки больше сквозит тревога самого Андрея Борисовича за свою судьбу? Если янки легко кинули на произвол судьбы своих кабульских "шестерок", то что мешает им в Киеве провернуть тот же трюк?

Какой тезис Ермака ни возьми – все они рушатся при критическом рассмотрении. Россию "рэкетиром" называет человек, чья страна десятки лет шантажировала россиян и европейцев наличием на ее территории газовых трубопроводов. О "кровожадности" Москвы рассуждает персонаж, курирующий, в том числе, украинский дипломатический корпус. Безбашенность дипломатов Украины уже стала притчей во языцех: один публично обзывает канцлера ФРГ "обиженной ливерной колбасой" (экс-посол в Германии Андрей Мельник), другой заверяет, что задача украинцев – "убить как можно больше русских" (бывший посол в Казахстане Петр Врублевский).

Впрочем, автор колонки не сильно старается замаскировать источник своего идеологического задания. В частности, он упоминает, что его страна стремится "строить мир, живущий по правилам". Ничего вам не напоминает? Это прямая цитата из речей Байдена и главы Госдепа Блинкена! Что на деле означают американские "правила", любому любопытствующему расскажут могилы Хиросимы, сожженные деревни Вьетнама, превращенные в руины города Ирака. Дальше перечислять?

Обо всем этом, конечно, хорошо осведомлены в столицах центрально-азиатских стран. Знают там и, что проверенные веками добрососедские отношения с Россией имеют для Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана стратегическое значение. Это та ценность, которой не стоит рисковать ради мнимой украинско-американской "многовекторности", о которой глубокомысленно рассуждает очередной киевский временщик.