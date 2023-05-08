Начало недели пройдет в приятном общении. Гороскоп с 8 по 14 мая

Влияние Лунного затмения завершилось и эта неделя одна из созидательных в мае. Важно только учесть, что Меркурий движется ретроградно и лучше всего заниматься тем, до чего не доходили руки, завершать тянущиеся долгое время дела, восстанавливать дружеские и амурные отношения. Увеличиваются шансы разобраться с долгами, а также решить вопросы, которые долгое время нарушали спокойствие, создавая конфликты и тяжбы.

Овен – по-семейному пройдут праздничные дни. Забудутся возникшие разногласия, восстановятся доверительные отношения. Наполнившись силами, вы вернётесь к делам и благополучно преодолеете возникшие сложности. Удастся пополнить казну, в том числе благодаря и дополнительным источникам доходов. Разрешив финансовые затруднения, направляйтесь за покупками. Без лишней суеты и спешки вы совершите долгожданные покупки.

Телец – начало недели принесёт в вашу жизнь приятное общение, поездки, долгожданные встречи. Вас наконец-то услышат и поймут, благодаря чему завершатся бессмысленные споры и конфликты. Появится возможность восстановить прерванные отношения. Устраивайте пикники, принимайте приглашения родственников и знакомых. Яркие впечатления праздничных дней, позволят войти в рабочий ритм в отличном настроении. Возникшие идеи внесут оживления в дела, помогут справиться с трудностями в учёбе.

Близнецы – появится возможность отдохнуть, а восстановив силы, вы займётесь отложенными делами. Без лишней суеты и спешки удастся разобраться с документами, оформление которых тянулось долгое время. Продуктивно сложится встреча с влиятельными людьми, посещение различных инстанций. Ваши просьбы будут услышаны. Возможно получение содействия при поиске работы, решении финансовых вопросов. Получив деньги, побалуйте себя покупками, в том числе чего-нибудь вкусного.

Рак – воспользуйтесь приглашениями и идеями, полученными от различных знакомых и близких людей. Благодаря их стараниям праздничные дни пройдут насыщенно и увлекательно. В хорошем настроении вернувшись к работе и учёбе, вы многого добьётесь. Появятся свежие мысли, которые станут спасением от творческого и делового застоя. Возобновятся деловые и дружеские отношения, поскольку вы вновь окажетесь нужными друг другу.

Лев – позвольте себе хорошо выспаться и отдохнуть в праздничные дни. Вечера памяти, разговоры о прошлом, сблизят с домочадцами, сохраняя единство поколений. Восстановив здоровье и освободившись от рутинных хлопот, вы перезагрузитесь и будете готовы к новым свершениям, которые последуют с наступлением будних дней. Появится возможность обсудить важные вопросы с руководством, уладить финансовые дела. в том числе разобраться с долгами.

Дева – праздничные дни пройдут насыщенно. Ожидается много приятных встреч, даже с теми людьми, с которыми давно не общались и это общение восстановит дружбу, а возможно и прерванный когда-то роман. Возможны дальние развлекательные поездки. Рабочие дни также пройдут динамично. Полученная информация даст толчок для реализации зависших проектов, позволит найти решение сложных вопросов. Возможно и возобновление обучения, успешная пересдача тестов и экзаменов.

Весы – даже праздничные дни вряд ли удастся провести без работы. Сообщения от руководства и влиятельных людей помимо поздравлений будут включать в себя и срочные задания, вопросы по работе и придётся заняться делами. Ваши труды не пройдут бесследно для бюджета. Вы сумеете поправить финансовое положение, разобраться с долгами, а также достичь стабильности в доходах на ближайшее время. Практически вся неделя благоприятна для совершения задуманных давно покупок.

Скорпион – общение будет полезным, а потому не отказывайтесь от встреч, уделите больше времени разговорам через различные мессенджеры. Вы получите удовольствие, общаясь с дорогими сердцу людьми, важную информацию от друзей и деловых партнёров. В череде праздничных мероприятий, деловых встреч и поездок отдыхать не придётся, но зато вы окажетесь в центре внимания и преуспеете как в делах, так и в любви.

Стрелец – предстоит загруженная всевозможными делами и хлопотами неделя, а потому праздничные дни посвятите отдыху и восстановлению сил. В дальнейшем вам некогда даже будет присесть, поскольку обнаружится масса незавершённых дел, которые потребуют вашего внимания. Разобравшись с делами, вы пополните казну доходами, которые позволят вам оплатить важные счета и совершить долгожданные покупки. Можно вкладывать в развитие уже начатого своего дела.

Козерог – отодвиньте обиды и поговорите с близкими людьми на темы, которые давно не дают покоя. В этот раз вы сумеете разрешить спорные вопросы, что уберёт преграды, мешавшие общению и как в дружеских отношениях, так и в любви наступит гармония. Интересно сложатся праздничные мероприятия и поездки. С наступлением будней предстоит активно включаться в деловую жизнь. Вас ожидают отложенные деловые встречи и поездки.

Водолей – проводя много времени в течение праздничных дней в семейном кругу, вы отдохнёте от деловой суеты, пробок на дорогах и прочего шума, а также лучшее узнаете домочадцев, поймёте их переживания, ожидания и обиды. В итоге вы сумеете выбраться из череды разногласий и восстановить мир в доме. Будние дни предстоит посвятить решению финансовых вопросов, развитию своего бизнеса и покупкам. Вы удачно вложите деньги и получите радость от сделанных приобретений.

Рыбы – время восстановления дружеских и деловых отношений, совершения отложенных поездок и встреч, возобновления обучения. Вы преодолеете возникшие в последнее время преграды на пути к достижению желанных целей, выбравшись из замкнутого круга однообразных и рутинных дел. Праздничные дни станут хорошей возможностью для встреч с друзьями, а также для свидания. Удастся разрешить недоразумения, мешающие дальнейшему развитию отношений.

Астролог Андрей Рязанцев