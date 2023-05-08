В Аламедине по подозрению в мошенничестве задержан депутат айыльного кенеша

В Аламединском районе по подозрению в мошенничестве задержан депутат айыльного кенеша. б этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в Следственную службу обратились ряд жителей села Достук Чуйской области с просьбой рассмотреть их заявление по поводу действий депутата местного самоуправления. Сообщалось, что депутат айыльного кенеша

(Пригородный айыльный округ) собрал с жителей деньги по 3500 сомов, обещав провести воду. После этого предложил еще собрать деньги, при этом в ход пошли уговоры, запугивания. Однако граждане остались крайне недовольными проведенной работой - трубы плохого качества и уже непригодны. По имеющимся сведением спонсором также выступал некий фонд.

Работу по бурению скважин для питьевой воды в селе Достук осуществляли частники - ОсОО "И.К".

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 209 ч.4 "Мошенничество" УК КР. Расследование уголовного дела проводит ОВД Аламединского района.

В рамках уголовного дела сотрудниками ОБОП ГУУР МВД по Чуйской и Таласской областям совместно с ГУВД Чуйской области проведены оперативно-следственные мероприятия. Депутат местного айыльного кенеша Аламединского района (Пригородный айыльный округ) И.У задержан и водворен в ИВС. По данным ГУУР МВД указанный гражданин ранее

неоднократно привлекался к уголовной ответственности, более того, в настоящее время он проходит в качестве обвиняемого по другому уголовному делу.

"Расследование продолжается. Ущерб устанавливается. Пострадавшие от действий вышеуказанного лица могут обратиться в ОВД Аламединского района или по номеру телефона дежурной части: 0312 36-35-23, 36-35-27"- говорится в сообщении ведомства.