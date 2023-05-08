В Бишкеке выявлена фармкомпания, которая подозревается в отмывании доходов

Выявлена фармацевтическая компания, деятельность которой вызывает подозрение в отмывании доходов и реализации лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, указанная фармкомпания, осуществляющая экономическую деятельность на территории Кыргызстана, реализовывала через сеть аптек некоторые виды лекарственных препаратов. Денежные средства, вырученные от продажи лекарств, скрывались, и подобные операции не отражались в бухгалтерском учете. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 222 ч.3 "Легализация (отмывание) преступных доходов" УК Кыргызской Республики.

В ходе проверки было установлено, что головной офис данной компании расположен в Республике Азербайджан, где также имеется несколько филиалов и медицинских клиник. На территории Кыргызской Республики в 2018 году зарегистрированы филиалы ОсОО "RV" и ОсОО "RO". Вид деятельности - оптовая торговля фармацевтическими товарами, учредителем и руководителем является гражданин Республики Азербайджан А.Э. 1987 года рождения.

От незаконной продажи лекарственных средств данная фармацевтическая компании получала значительную выгоду и высокие доходы.

Имеются данные, что была договоренность между представителями данной фармацевтической компании и практикующими врачами, которые в дальнейшем убеждали пациентов в обязательном приобретении препаратов у

"вышеуказанных филиалов фирм". В конечном итоге медицинские работники получали проценты от реализованных лекарственных средств. Получается, что некоторые врачи сами помогали реализовать препараты этой компании, предлагая их больным гражданам.

Накануне органами внутренних дел проведены обыски по указанным адресам, в ходе которых изъяты бухгалтерские и финансовые документации, некоторая часть из которых в уничтоженном порванном виде, а также печати, ноутбуки, компьютеры и лекарственные препараты. Обнаружено 33 наименования медицинских препаратов, вызывающие сомнение в их качестве.

В ходе расследования в порядке ст.96, 97 УПК КР задержаны и водворены в ИВС директор ОсОО "RV" и ОсОО "RO" А.Э., и бухгалтер указанной фирмы Ц.Л. 1960 года рождения. Первомайским районным судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц. В настоящее время проводятся следственные действия..