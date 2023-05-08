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"Бессмертный полк-Кырыгызстан" пройдет в нескольких городах страны

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- Надежда Хохлова
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До старта "Бессмертного полка - Кыргызстан" осталось меньше полусуток. Завтра в 8.00 пройдет построение колонн, а в 9.00 начнется движение по традиционному маршруту - от Южных ворот столицы до Площади Победы.

- В этом году шествие "Бессмертного полка" требует от его участников особого уровня личной ответственности. Важно максимально сохранить чистоту смысла нашего общего достояния – марша памяти, который ежегодно объединяет тысячи людей. Кыргызстан чтит свои героев независимо от событий, происходящих в мире! Каждый год отдаем им дань памяти для того, чтобы оставаться достойными их жертвы в виде безвременно отданных жизней! – объясняет координатор отечественного движения "Бессмертного полка" Зульфира Хапйбулина.

Организаторы марша памяти просят избегать любых конфликтных ситуаций, не реагировать на провокации и не давать для них повод. Запрещается использовать любую символику, не связанную с Великой Отечечтвенной Войной. Пожалуйста, не приносите с собой флаги, плакаты или любую другую агитационную или рекламную атрибутику. Нарушителей этого правила будут удаляться из колонн без права возвращения в них.

Безопасность и порядок во время шествия будут обеспечивать сотрудники государственных силовых структур и добровольцы из ветеранских объединений. В целях безопасности участникам шествия запрещается использовать дроны. Аэросъемку будет вести Министерство обороны. Представителям СМИ необходимо получить для этого аккредитацию в пресс-службе Минобороны, связаться с пресс-секретарем Риммой Данияровой можно по телефону 0 707 67 85 37.

В других городах Кыргызстана сейчас также идут последние приготовления к завтрашней акции памяти. Вот обновленная информация по времени и локации построения колонн "Бессмертного полка".

В Оше построение начинается в 8:30 у гостиницы "Ош Нуру"

Маршрут: Ош Нуру – улица Ленина - Вечный огонь.

Телефон для справок: +996 555 630 270 (Алена Смирнова)

В Джалал-Абаде сбор 8.30 на Площади Эркиндик у Областной администрации.

Маршрут: от центральной площади до парка " Жениш", к Вечному огню

Телефон для справок: +996 559 609 066 (Виктор Малюженко), +996 555 377 121 (Эльмира Алимжанова).

В Ивановке построение колонн в 8:00 в школе имени Чынгыза Айтматова.

Маршрут: колонна пройдет по центральной улице села.

Телефон для справок: +996 555 767 805 (Александр Юдаков)

В селах Жаны-Жер, Нижний Чуйск и Жаны Пахта построение в 8:30 у памятников в центре сел.

Маршрут уточняется.

Телефон для справок: +996 554 551 488 (Иван Иванов).

В Таласе время сбора - 8:30 на пересечении улиц Алымкулова и Байтика Батыра.

Маршрут уточняется.

Телефон для справок: +996 500 773 377 (Луиза Суйунтбекова).

Город Кемин выходит на построение в 9:00 в центр на улицу Ленина.

Орловка также начинает построение в 9:00 на улице Кудряшова.

Телефон для справок: +996 703752-745 (Айгуль Курманалиева).

В селе Ленинском колонны начнут формироваться в 8:00.

Маршрут: первая колонна идет по улице Алма-атинской от Мечети по направлению к Памятнику воинов-односельчан. Вторая колонна движется по Алма-атинской от магазина "Алиса" по направлению к Памятнику воинов-односельчан.

Телефон для справок: + 996 553 184 175 (Татьяна Владимирова).

ЛЕЙЛЕКСКИЙ РАЙОН:

Село Кулунду стартует в 9:30 от памятника Победы по ул. Кудайкул Ниязматова.

Город Раззаков: начинает построениев 9:30, место сбора - Центральная площадь.

Город Сулюкта: время сбора - 9:30, место сбора - Центральная площадь.

Телефон для справок: +996 771338787 (Кенешбек Баратов).


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URL: https://www.vb.kg/429394
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, Бессмертный полк
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