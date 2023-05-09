"Бессмертный полк-Кыргызстан": марш памяти прошагал по столице (видео)

И снова по столице прошагали в ряд – в одном строю и маршал, и солдат. Тысячи портретов несли тысячи наследников победы. И не было здесь ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты, сплавлены в котле Великой Отечественной Войны в единый монолит памяти.

Наша страна заплатила огромную цену за Победу – она отдала ей своих детей. Каждый четвертый кыргызстанец ушел на войну. Каждый третий из них ушел навсегда... В каждом доме живет память о своих героях. Она материализована в треугольниках фронтовых писем, пожелтевших от времени фотографий, в орденах и медалях героев, в похоронках с растекшимися от слез чернилами… Все это дороже самого дорогого для тех, кто каждый год встает в колонны "Бессмертного полка". Все они понимают главное: свято храня память о своих героях, они остаются достойными их жертвы – непрожитых или искореженных войной жизней.

В этом году дух "Бессмертного полка" сильно отличался от последних нескольких маршей – в колонны вернулась радость от осознанности происходящего и личная ответственность каждого участника за марш в целом. Именно так было в первые годы проведения "Бессмертного полка" в Бишкеке. Выстраданное право на его проведение сделало шествие общей ценностью, за которую каждый идущий отвечал головой. В первый год сотни участников марша прошагали по столице, не оставив за собой ни одной бумажки или брошенной бутылки! Никто не хотел осквернить реку памяти своим недостойны поведением.

- А знаете, кто в этом году прошел с нами маршем памяти? Улан Кошматов - тот парень, который организовывал колонну от Кыргызстана в Московском бессмертном полку. Когда стало ясно, что в первопрестольной традиционного шествия не будет, он купил билет и прилетел в Бишкек, где полк пойдет в обычном формате. Кыргызстан помнит и чтит память своих героев, несмотря на события в мире! Наша страна заплатила огромную цену за Великую Победу – на фронт были призваны более 363 тысяч кыргызстанцев, сто тысяч из них погибли, чтобы мы жили, чтобы родились наши дети и внуки! Поэтому изо всех сил стараемся сохранить чистоту смысла отечественного движения "Бессмертного полка" - это наша общая прививка от беспамятства! – уверенна координатор движения "Бессмертный полк – Кыргызстан" Зульфира Хайбуллина.

Сегодня с портретами своих ветеранов шли и седовласые мужчины, и дети, едва научившиеся ходить. У людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий была одна радость - на всех! Люди обнимали друг друга, пели "Катюшу" под аккомпанемент гармошки и комуза одновременно! Это и есть наше главное богатство - созвучие общих ценностей, общей музыки, общего культурного кода, который невозможно перепрошить, пока каждая семья свято хранит память о своих героях, которые вынесли победу на своих плечах из чистилища Великой Отечественной.

... Марш памяти прошагал не только по столице Кыргызстана, но и по крупным городам и селам, объединив тысячи людей в одном стремлении - помнить, через года, через века - помнить! И памяти их быть достойными.