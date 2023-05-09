"Кадеты на одно колено!". В Ленинском прошел автопробег в честь Дня Победы

В селе Ленинском Аламудунского района праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Великой Победы, начались накануне 9 мая.

8 мая в 15.30 от памятника односельчанам, погибшим на полях сражений в Великую Отечественную, стартовала колонна автомобилей с флагами и транспарантами. В сопровождении двух милицейских машин участники автопробега (это были в основном юные казаки-кадеты и участники поискового движения "Эл Эстейт" ("Память Народа") объехали села аймака, чтобы поздравить ветерана войны и тружеников тыла.

Ветеран Великой Отечественной войны в Ленинском айыл окмоту остался всего один – Семен Николаевич Межуев. В этом году ему исполнилось сто лет. У дедушки трое детей, пятеро внуков и восемь правнуков. Здоровье героя, конечно, уже подводит, однако он по-прежнему находится в ясном уме и вспоминает, как, будучи пограничником, в суровые годы охранял рубежи огромной родины – Советского Союза.

- Кадеты, на одно колено! – и мальчишки и девчонки преклонили колена в знак уважения и признательности ветерану за его подвиг.

Точно так же, громкими аплодисментами, участники автопробега "Спасибо деду за Победу!" поздравили уцелевших тружеников тыла.

Вечером состоялся небольшой митинг-реквием на захоронении воинов, умерших от ран в госпитале здесь, в глубоком тылу. А затем к мемориалу в центре Ленинского прибыла частичка Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Лампадку с огнем в Кыргызстан привезли российские телеведущие Юлия Барановская и Екатерина Шугаева. Частички этого пламени раздали всем, кто продолжает хранить память о далекой войне, ее героях и Великой Победе – в том числе и членам поискового движения из Ленинского.

А когда полностью стемнело, здесь же, на площади у памятника, состоялся праздничный концерт и салют.