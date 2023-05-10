Члены кыргызской диаспоры в Волокаламске поклонились героям-панфиловцам

Более 100 представителей кыргызской диаспоры, представляющих различные общественные организации, побывали в Волоколамске в День Победы и посетили мемориальные места.

По словам руководителя диаспоры Кубанычбека Осмоналиева, в первую очередь они посетили памятник 28-ми героям-панфиловцам.

"Затем побывали в музее панфиловцев, где мы передали в дар часы с национальным орнаментом и флаг Кыргызстана. Побывали также на комплексе на самом поле боя, где происходило сражение героев. И затем в самом Волоколамске побыли у бюстов героям -панфиловцам, и в том числе Суйменкулу Шопокову.

Везде мы возлагали цветы, поминали наших героев-панфиловцев, погибших там, и во всех сражениях Великой Отечественной войны. С нами были наши артисты, которые исполняли песни о войне.

Посещение Волоколамского комплекса - традиция для представителей кыргызской диаспоры. Мы гордимся героической историей",- сказал он.