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Члены кыргызской диаспоры в Волокаламске поклонились героям-панфиловцам

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- Светлана Лаптева
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Более 100 представителей кыргызской диаспоры, представляющих различные общественные организации, побывали в Волоколамске в День Победы и посетили мемориальные места.

По словам руководителя диаспоры Кубанычбека Осмоналиева, в первую очередь они посетили памятник 28-ми героям-панфиловцам.

"Затем побывали в музее панфиловцев, где мы передали в дар часы с национальным орнаментом и флаг Кыргызстана. Побывали также на комплексе на самом поле боя, где происходило сражение героев. И затем в самом Волоколамске побыли у бюстов героям -панфиловцам, и в том числе Суйменкулу Шопокову.

Везде мы возлагали цветы, поминали наших героев-панфиловцев, погибших там, и во всех сражениях Великой Отечественной войны. С нами были наши артисты, которые исполняли песни о войне.

Посещение Волоколамского комплекса - традиция для представителей кыргызской диаспоры. Мы гордимся героической историей",- сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/429412
Теги:
ВОВ, Россия, диаспора, Кыргызстан
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