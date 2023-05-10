СМИ: Сможет ли Турция стать энергонезависимой страной?

За полторы недели до президентских и парламентских выборов в Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении нефтяного месторождения в горах Габар. По словам главы государства, это шаг к энергонезависимости, поскольку теперь республика не будет нуждаться в энергоресурсах. До этого в Анкаре не раз заявляли о больших месторождениях газа, обнаруженных в разных частях Турции. Сможет ли страна сама обеспечивать себя нефтью и газом и как это отразится на отношениях с РФ - разбирались "Известия".

Новые месторождения

"Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тыс. баррелей в сутки", - заявил Эрдоган на предвыборном митинге. По его словам, нефть, находящаяся на глубине 2,6 км, высокого качества, а ее запасы оцениваются в "десятки миллиардов долларов".

Как утверждает президент, сырье с месторождения уже начали поставлять на нефтеперерабатывающие заводы.

"Мы надеемся, что наше новое месторождение даст больше нефти, чем вся наша страна добывает сама по себе. При ежедневной добыче нефти в 180 тыс. баррелей мы сделаем новый шаг к энергетической независимости нашей страны", - пояснил он.

С похожим заявлением турецкий лидер выступал полгода назад, когда в провинции Мардин, расположенной на юго-востоке страны, обнаружили крупное месторождение с 150 млн баррелями нефти на $12 млрд. А в июле прошлого года Эрдоган сообщил о новом месторождении на юге страны, запасы которого оценивались в 7,5–8,0 млн баррелей и стоимостью $1 млрд.

В 2022 году, несмотря на большое сокращение поставок нефти и нефтепродуктов из России в Турцию, Москва осталась главным экспортером республики, поставив 2,5 млн т, за ней следуют Ирак - 500,9 тыс. т и Казахстан - 266,7 тыс. т.

В феврале этого года РФ экспортировала в Турцию 243 тыс. баррелей в сутки, в марте - 59,89 тыс.

Что касается собственной добычи нефти, то Анкара осуществляет ее в небольших объемах. В основном это происходит в провинциях Адыяман, Диярбакыр и Шанлыурфа. Как заявлял летом прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, в сутки в стране добывается около 60 тыс. баррелей. Впоследствии он призвал в течение одного-двух лет нарастить суточную добычу до 100 тыс. баррелей.

Усиление позиций

В последнее время Турция старается всё активнее усилить свои позиции на нефтегазовом рынке. В конце декабря прошлого года президент в очередной раз сообщил о том, что Анкара нашла в Черном море новое газовое месторождение. Таким образом, по словам Эрдогана, запасы газа в стране составили 710 млрд куб. м., а стоимость найденного голубого топлива - $1 трлн.

Глава государства еще раз подтвердил, что республика стремится стать центром энергетики Средиземноморья, Ближнего Востока и Каспия.

"Наша основная цель - как можно скорее ликвидировать внешнюю зависимость в нефти и природном газе. Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами",- подытожил турецкий лидер.

Впрочем, пока такие заявления преждевременны, считает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.

- В Турции наблюдается такая тенденция: накануне выборов постоянно появляется и находится что-то новое. Например, недавно нашли газовое месторождение в Черном море в регионе Сакарья. По словам официальных представителей страны, оно будет обеспечивать республику газом чуть ли не всю жизнь. Это, однако, даже звучит крайне неправдоподобно, потому что есть большие сомнения, что этих запасов хватит на несколько десятилетий, не говоря уже о заявленных 45-50 годах, - считает эксперт.

Однако, по ее словам, турецкие политики заявляют, что это действительно так.

- Потом внезапно появилась эта история с нефтью. Примечательно, что пиарят эти два события на всех возможных уровнях. Обнаружение нефтяного месторождения даже умудрился прокомментировать министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, хотя, казалось бы, это не входит в его компетенцию, и в стране есть профильные министры. Он, кстати, заявил, что в Турции сейчас добывается нефть такого же качества, как в Саудовской Аравии, а это весьма амбициозное заявление, в стиле Турции, - пояснила специалист.

Она полагает, что в данном случае Анкара демонстрирует претензию на лидерство и независимость. По словам собеседницы, Турецкая Республика сейчас активно пытается доказать, как много она добилась при Эрдогане и "Партии справедливости и развития". Однако на практике это вовсе не означает, что Турция возьмет и резко откажется от всех остальных контрактов и инициатив и полностью перейдет на самообеспечение.

- Нефть республике по-прежнему нужна, в том числе поэтому она так отчаянно борется за нефтеносный север в соседней Сирии. Что касается газа, то здесь и вовсе у Турции есть обязательства в рамках газового хаба, - добавила специалист.

Одного месторождения мало

Сбитнева пояснила, что с одним только Черноморским месторождением Турции никак не достичь статуса международного газового хаба. Страна вряд ли пустит свой газ на экспорт. По словам эксперта, в Турции прекрасно понимают, что такой статус страна может заполучить только с помощью России, "Турецкого потока" и других подобных инициатив.

- Не стоит забывать о сотрудничестве республики с Азербайджаном, уже реализованном проекте Трансанатолийского газопровода (TANAP). Всё это продолжит функционировать в обычном режиме, несмотря на находку Турцией новых месторождений, - полагает собеседница.

Схожую позицию разделяет и доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. По его мнению, любые шаги, которые сейчас предпринимает турецкое руководство, напрямую связаны с выборами.

- Турция везет: на фоне больших сложностей в экономике и накануне выборов она находит очередное месторождение. Такое вот совпадение, хотя случайности неслучайны. До этого Турция нашла еще одно нефтяное месторождение на границе с Сирией. В принципе, всё вполне логично, другой вопрос - насколько это действительно так. Кто же это сможет проверить. Нынешняя Турция настолько суверенна и настолько продвигает свою собственную внешнюю политику, что проверить ее изнутри в данном случае фактически невозможно, - считает эксперт.

По словам политолога, Турция хочет стать хабом, центром, который соединит разные маршруты.

- В первую очередь она хочет стать газово-энергетическим хабом, через который будут идти пути по транспортировке газа и нефти с Ближнего Востока, из Каспийского региона, из России. Это то, к чему она стремится, - подытожил эксперт.