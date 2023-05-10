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Эрдоган объявил об увеличении зарплат госслужащих на 45%

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Президент Турции Реджеп Эрдоган за пять дней до президентских выборов объявил о повышении зарплат госслужащих, сообщает пресс-служба президента.

"Мы повышаем заработную плату [госслужащих] на 45%, включая долю социального обеспечения. Таким образом, мы повышаем минимальную заработную плату государственных служащих до 15 тысяч лир (около 770 долларов)", - заявил Эрдоган.

Власти намерены поднять зарплаты примерно 700 тысячам госслужащих в 2023-2024 годах. Кроме того, пишет агентство "Анадолу", власти также собираются повысить оплату сверхурочных, оклад ночных работников и довольствие ветеранов.

Эрдоган руководит Турцией 20 лет - сначала в качестве премьер-министра (с 2003 года), а потом в качестве президента (с 2014-го).

14 мая в стране пройдут президентские выборы. Судя по результатам опросов, Эрдоган может их проиграть. Главным соперником действующего президента является 74-летний кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, депутат парламента Турции и лидер Республиканской народной партии. Опросы показывают, что у него и у Эрдогана примерно равные шансы на победу.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/429422
Теги:
зарплата, Турция, Реджеп Эрдоган, чиновник
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