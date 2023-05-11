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Польша решила переименовать Калининград

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Руководство Польши рекомендовало своим гражданам больше не называть российский город Калининградом. Вместо этого они предложили альтернативное название "Крулевец" - польский топонимом Кенингсберга, передают СМИ.

Государственная комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши установила, что наименование города "Калининград" является искусственным и не связано ни с городом, ни с регионом. Более того, это название в честь М.И. Калинина, ответственного за принятие решения о массовом убийстве польских граждан (катынский расстрел), имеет в Польше негативные и эмоциональные коннотации.

Комиссия считает, что продолжающаяся война с Украиной упростила переименование города, и каждое государство теперь имеет право выбирать, как называть географические объекты в других странах.

На это решение уже отреагировала пресс-служба областного правительства Калининграда.

У нашего города есть имя, официальный топоним - Калининград. Все остальное просто инсинуации, - заявили чиновники.

Помимо этого, в пресс-службе добавили, что следуя такой логике можно Республику Польшу называть Польским Царством.

Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других, - подчеркнул руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.


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URL: https://www.vb.kg/429442
Теги:
Польша, Украина
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