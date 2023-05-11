В Оше начнется строительство крытого надземного пешеходного перехода

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов на месте ознакомился с проектом строительства крытого надземного пешеходного перехода на пересечении улиц Масалиева и Навои. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятия была заслушана информация от руководителей соответствующих городских и муниципальных предприятий и служб, которые будут задействованы в реализации проекта.

Согласно информации управления капитального строительства мэрии города Ош в настоящее время работа над подготовкой проекта завершена, подана заявка на тендер соответствующей проектно-сметной документации.

В рамках мероприятия градоначальник поручил всем городским службам оказать необходимую помощь и содействие в реализации проекта.