Погода
$ 87.02 - 87.63
€ 95.97 - 96.97

В Оше начнется строительство крытого надземного пешеходного перехода

305  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов на месте ознакомился с проектом строительства крытого надземного пешеходного перехода на пересечении улиц Масалиева и Навои. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятия была заслушана информация от руководителей соответствующих городских и муниципальных предприятий и служб, которые будут задействованы в реализации проекта.

Согласно информации управления капитального строительства мэрии города Ош в настоящее время работа над подготовкой проекта завершена, подана заявка на тендер соответствующей проектно-сметной документации.

В рамках мероприятия градоначальник поручил всем городским службам оказать необходимую помощь и содействие в реализации проекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429447
Теги:
Ош, строительство, пешеходный переход
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  