В Калининграде поисковики вручили медали внуку сапера Сатыкула Мамырова

В Калининграде российские поисковики вручили найденные во время полевых работ две медали "За боевые заслуги" внуку ветерана ВОВ Сатыкула Мамырова - Бектуру.

И это действительно важно, так как поисковики непросто смогли обнаружить медали, но смогли передать заработанные в боях солдатские награды - непосредственно родным солдата. К тому же сам награжденный Сатыкул Мамыров, как оказалось, не только дожил до Победы, а прожил честную трудовую жизнь. Выяснилось что у него шестеро детей и все потомки очень рады найденным наградам.

С момента получения информации от поисковиков "Вечерний Бишкек" совместно с Поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" подхватил эстафету поиска родных. Мы несколько раз публиковали информацию о находке и просили родных откликнуться. Большую помощь оказал и куратор по Джалал-Абадской области Виктор Малюженко.

Напомним, в апреле 2022 года под Калининградом поисковики обнаружили две советские медали "За боевые заслуги". По номерам наград удалось определить их владельца - им оказался пропавший без вести (согласно документам) уроженец Киргизской ССР Сатыкул Мамыров.

Обе медали и знак "Гвардия" были найдены поисковиками отряда "Совесть" между поселком Дворики Зеленоградского района и ныне не существующим поселком Щорсово.

"Медали нашли в том месте, где в феврале 1945 года попала в окружение 91-я гвардейская стрелковая дивизия, - рассказывает руководитель поискового отряда "Совесть" Руслан Хисамов. - По всей вероятности, Сатыкул Мамыров получил там тяжелое ранение. Его не бросили на поле боя, а оказав первую помощь, эвакуировали. Вероятно, это произошло прямо под огнем противника, так как санитар не стал забирать разрезанную одежду бойца".

А в документах портала "память народа" гвардии рядовой Мамыров до сих пор числится пропавшим без вести.

Как сообщили российские журналисты, "Совсем недавно поисковикам пришлось столкнуться с похожей историей. В начале 2019 года они вернули медаль "За отвагу" сержанту Ивану Кузнецову. Он служил в той же дивизии и также попал в окружение в феврале 45-го. Получив тяжелое ранение, Кузнецов был отправлен сначала в медсанбат, а потом в госпиталь, расположенный вдали от передовой. Вероятно, из-за того, что в дивизии творилась неразбериха из-за ожесточенных боев, а Кузнецов и Мамыров в бою лишились документов и наград, их объявили пропавшими без вести."

Родные Мамырова, которых поисковикам удалось разыскать через коллег из Кировской области и Кыргызстана, рассказали, что на фронте Сатыкул потерял глаз. Поисковики предполагают, что это произошло до февраля 1945-го.

"Судя по наградным документам, он сначала был сапером, - говорит Хисамов. - Первую свою награду он получил осенью 1943 года, находясь на этой должности. Второй приказ о награждении подписали 7 октября 1944 года. К этому моменту он служил уже в трофейной команде и выносил оружие с поля боя. У нас есть версия, что перевод из саперов произошел из-за потери глаза".

Дети Сатыкула рассказали поисковикам, что отец не получал дубликатов своих медалей. Более того, не успел он получить и орден Отечественной войны 2 степени, который вручали ветеранам в 1985 году. Фронтовик скончался как раз в том году.

"В свое время, когда отец был живой, я много запросов делал в архивы, пытался пенсию отцу пробить, - рассказал журналистам "Вечернего Бишкека" сын фронтовика Раимбек. - Глаза нет, а раз документов нет, то и инвалидности нет. Бюрократия. И там в окружении в 1945 году он ранен был, очнулся уже в госпитале. Как попал в госпиталь - не помнил. Ранение было в руку, плечо. Он сильно маялся, осколок беспокоил, потом врачи вырезали из тела кусок металла небольшой. А вот в документах так ничего не нашли. Тогда не было интернета, общих баз данных".

И вот 9 мая 2023 года в Калининград приехал Бектур Ташибеков - внук, которого командировали все родственники, поскольку он живет в Москве.

"Мы не были в курсе, что у деда были эти награды, - рассказывает Бектур "Новому Калининграду". - Да и новость о том, что их нашли, до меня дошла даже не от родственников, а от друзей. Дело в том, что фамилия деда и его старшего сына, моего дяди, довольно известная. Дядя, Мамыров Раимбек, был депутатом, он заслуженный энергетик СНГ, в промышленности работал, строил гидроэлектростанции. И вот друзья мне скинули новость и спросили, не мой ли это дед. Я уточнил у мамы, а она рассказала, что поисковики с ней уже связались".

Своего деда Бектур не видел, так как родился в 1994 году.

"В семье много о нем говорили, фотографии его сохранились. Когда он с войны вернулся, он продолжил заниматься сельским хозяйством в населенном пункте Красный Трактор, это Джалал-Абадская область. Всего у него шестеро детей было, и все родились после войны. Все высшее образование получили. Сейчас нас, внуков Сатыкула Мамырова, 26 человек. У него теперь еще и 82 правнука и 10 праправнуков"

Бектур планирует доставить награды на родину деда.

"Мне сказали, чтобы я в посольство обратился, - говорит он. - Там можно оформить сопроводительные документы. Здесь мне уже все оформили, чтобы я до Москвы доехал, и в аэропорту не было вопросов. Родственники уже ждут, все очень рады, что так получилось. Как раз через месяц туда собираюсь, но дядя торопит, говорит, чтобы быстрее ехал".