Кыргызстанка пожаловалась на турецкую авиакомпанию Pegasus

В редакцию vb.kg обратилась наша читательница Чинара (имя по ее просьбе изменено), которая пожаловалась на авиакомпанию Пегасус.

По ее словам, экипаж корабля, совершавший авиарейс PC 708 "Анталия-Бишкек", грубо обращался с пассажирами из Кыргызстана.

"Я хочу рассказать о беспределе со стороны сотрудников экипажа авиакомпании Пегасус. 23 апреля в 20-30 я возвращалась на Родину рейсом Анталия-Бишкек c маленьким сыном, который на тот момент заболел.

Начну с того, что после того, как мы прошли паспортный контроль, стюардесса приветствовала только турецких пассажиров, а граждан Кыргызстана игнорировала, вела себя надменно. Это конечно не принципиально, но задело нас. Когда мы спросили помочь нам с местами, то бортпроводница холодно бросила нам, что все указано в посадочном талоне. Во время полета я попросила стакан кипятка для раствора лекарства своему ребенку. Мне принесли полстакана кипяченой воды через полтора часа и я попросила повторно принести кипяток. Стюардесса заявила, что кипяток будет стоить по цене чая - 3 евро. Хочу отметить, что еда и напитки стоят дорого, самый дешевый сэндвич стоит 7 евро. Я согласилась купить кипяток и попросила чек, но мне ответили, что не могут его предоставить. Я решила купить сэндвич и объяснила, что расплачусь за них лирами, но мне посчитали по такому курсу, что на наши деньги выходило 1500 сомов (около 15 евро). Тогда я решила расплатиться в евро и дала им 50 евро, но прошло 2 часа, а мне мне не приносили сдачи. Сказали, что дадут мне 20 евро, а остальные в долларах они посчитали по такому курсу, что сэндвич обходился мне в 15 евро. Я сказала им, чтобы они принесли сдачу именно в евро.

После всех разбирательств стюардесса стала говорить, что мы (кыргызы) совсем обнаглели, работаем в Турции обслуживающим персоналам, выполняем черную работу, а в самолете строим из себя. Она обозвала нас нищебродами, которых кормит Турция. Я напомнила ей, что кыргызстанцы были первыми, кто откликнулся на помощь во время землетрясения в Турции. Что наши спасатели работали в очень сложных участках, куда отказывались заходить спасатели других стран. Что буквально на днях президент Турции наградил наших спасателей.

От нее пахло алкоголем и я спросила ее, не принимала ли она спиртное во время работы? Тут она оттолкнула нас с сыном и забежала во внутрь уборной комнаты", - рассказала Чинара.

Также она пожаловалась и на бортпроводника самолета, который, по ее словам, чуть не сломал ей руку.

Когда я хотела сделать селфи с сыном на наших местах, то к нам подошел бортпроводник, который стал хватать за руку меня и чуть не сломал руку, пытаясь забрать мой телефон. Он подумал, что я его снимаю. Если бы у меня было видео, наверное, я бы им поделилась в соцсетях. После этого я сказала ему, что, когда мы приземлимся, то обращусь в полицию.

Еще хочу рассказать историю другой пассажирки из Кыргызстана, которой в полете стала плохо. Она упала в обморок и первыми, кто стал оказывать помощь, были граждане Кыргызстана. Хотя по идее должны были первыми подойти бортпроводники. Только спустя некоторое время подошли без аптечки. Хорошо, что среди пассажиров был медик из Кыргызстана.

Когда мы приземлились, в самолет поднялись сотрудники полиции. Я стала объяснять ситуацию, что мне хамили и чуть не сломали руку. Капитан корабля даже не попросил извинений, сказав, что он устал и ему нужно поспать. После того, как они узнали, что я журналистка, то незаметно покинули борт самолета. Перед этим он небрежно сказал мне, что я могу жаловаться куда хочу. Мол, мы только подчиняемся лишь головному офису Pegasus в Турции.

Вместе с больным ребенком мне пришлось писать заявление, показания и я была вынуждена находиться в аэропорту 4 часа. Сотрудники аэропорта сказали, что это не первый инцидент, который происходит с компанией Pegasus", - отметила она.

Чинара намерена обратиться к властям Турции по поводу этого инцидента.

"Кыргызы и турки всегда были братьями. Как получилось, что данный экипаж, который проявляет национализм, перевозит людей? Билеты стоят далеко не дешево и мы еще получаем в ответ такое ужасное обслуживание", - добавила она.

Данную ситуацию vb.kg прокомментировал адвокат по защите прав авиапассажиров Ислам Байгараев.

По его словам, контролирующий государственный орган Турции должен отозвать лицензию у данной компании.

"Стюардесса нарушила права авиапассажиров, ее можно привлечь к ответственности за халатность, так как она ставила в опасность пассажира. К тому же капитан корабля не выполнил своих прямых служебных обязанностей, так как он должен моментально пресечь неправомерные действия, как стюардесс, так и пассажиров.

Это официальное обращение к представителям Турецкой Республики, генеральной прокуратуре, МИД, контролирующим органом авиакомпании. Все они сообща должны вести комплексную расследовательскую работу. Кыргызстан и Турцию связывают разносторонние, многовековые отношения. Поэтому турецкая сторона должна вести профилактическую работу, чтобы в будущем не возникала такой ситуации. Авиакомпания Pegasus должна извиниться перед пассажиркой.

При принятии на работу бортсотрудников необходимо проводить жесткий отбор, чтобы те не нарушали права пассажиров. К сожалению, многие авиапассажиры не знают своих прав", - говорит адвокат.

Редакция vb.kg готова выслушать комментарий и второй стороны.