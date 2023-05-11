В Аламудунском районе задержана подозреваемая в незаконной продаже участков

В Аламудунском районе задержана подозреваемая, связанная с незаконной продажей земельных участков, сообщает пресс-служба МВД КР.

"В ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась гражданка К.Д. о принятии мер в отношении гражданки А.Б., которая в сентябре 2019-года обманным путем обещая изменить категорию назначения с сельскохозяйственного на строительство индивидуального жилья земельной

доли мерою 5,15 га, расположенной на территории Кара-Жыгачского айыл окмоту Аламудунского района, получила доверенность на свое имя с правом распоряжения данного земельного участка.

После используя свое положение, что является председателем садоводческого общества "А.Б." (зарегистрировано в органах юстиции в

2018 году), выписывая решения от данного садоводческого общества, разделив по 4 сотки земельные участки продала через свою знакомую другим лицам для строительства индивидуального жилья.

Также обратились 8 заявителей, покупатели земельных участков, которым было обещано, что выдадут документы для строительства индивидуального жилья.

Все заявления были зарегистрированы в ГУВД Чуйской области и следователями возбуждены уголовные дела по статьям 207 (самовольный

захват чужого земельного участка в старой редакции) и 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

10 мая 2023 года гражданка А.Б. 1962 года рождения по подозрению в совершении преступления, в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Следствия по уголовному делу продолжается ГУВД Чуйской области напоминает, что согласно статье 212 УК Кыргызской Республики за самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения будут применяться строгие правовые меры".