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Чиновники мэрии Таласа искусственно завысили цены на строительство цеха

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- Бермет Таалайбекова
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Чиновники мэрии Таласа искусственно завысили цены на строительство швейной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по факту заключения заведомо невыгодного контракта на строительство швейной фабрики со стороны должностных лиц мэрии города Талас и Фонда развития Таласской области.

В ходе расследования установлено, что наблюдательный совет при Фонде развития Таласской области без проектно-сметной документации и заключения о целесообразности строительства швейной фабрики в г.Талас, незаконно одобрил и утвердил проект на общую сумму 82 млн. сомов, искусственно завышая фактическую стоимость проекта, часть из которых 25 млн. сомов было преждевременно перечислено на расчетный счет строительной организации ОсОО "Ника KG".

Таким образом уже на начальном этапе строительства швейной фабрики государству был причинен ущерб в размере 7 млн. сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/429470
Теги:
ГКНБ, строительство, Таласская область, цены
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