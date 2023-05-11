В Бишкеке презентовали экологический проект "Гармония с природой" (видео)

В Бишкеке в Международном университете Кыргызстана прошла презентация экологического проекта "Гармония с природой", организованной общественным объединением "Кыргызтек" при поддержке Фонда по развитию природы КР и МУК.

На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты Международного университета Кыргызстана, представители Фонда развития природы КР, ОО "Кыргызтек" и СМИ.

Открыл мероприятие директор ОО "Кыргызтек" Тилек Усупов, который в своем выступлении отметил важность подобного рода проектов.

"Главное – что мы оставим после себя потомкам, и поэтому наша задача сохранить природу для последующих поколений. И этот проект с вашей помощи внесет свой вклад в сохранение нашей экологии", - сказал он.

Также выступили с предложениями сами студенты, многие из которых поделились своими идеями по продвижению проекта.

В заключение мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между общественным объединением "Кыргызтек" и Международным университетом Кыргызстана.