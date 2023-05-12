В Бишкеке отмечают День памяти погибших сотрудников "Альфа" ГКНБ КР

Митинг-реквием памяти сотрудников антитеррористического подразделения "Альфа" ГКНБ КР, погибших во время проведения спецопераций против международных террористических и экстремистских формирований, состоялся сегодня в Бишкеке на площади Победы у Вечного огня.

12 мая 2006 года антитеррористическое подразделение понесло первые боевые потери и этот день считают Днем Памяти.

Вместе с ветеранами спецназа возложить цветы к Вечному огню пришли все те, кто с уважением относится к работе сотрудников спецподразделений.

"В этот день вспоминают тех, кто погиб. Каждый из них был достойным офицером и боевым товарищем. А тем, кто сегодня продолжает служить и выполнять боевые задачи, хотим пожелать одного - всегда возвращаться домой живыми", - говорят ветераны "Альфы"."

Воспитание подрастающего поколения ветераны спецподразделений относят к вопросу национальной безопасности.

- Дети должны расти на примере подвигов дедов- солдат Великой Отечественной войны, участников войны в Афганистане,

баткенской кампании. Понимать в чем суть героизма бойцов специальных подразделений", - считает президент международной ассоциации ветеранов "Альфы" Кыргызстана Юрий Погиба.

За годы службы спецназ ГКНБ "Альфа" понес пять боевых потерь:

12 мая 2006 года в Кадамджае во время ликвидации террористического бандформирования погибли полковник Абдурашид Осконалиев и лейтенант Кыял Бакиров. Пятеро бойцов спецназа получили ранения во время боя. Несмотря на это, задача была выполнена. Лейтенант Бакиров посмертно награжден орденом "Эрдик", полковник Осконалиев - орденом "Манас" II степени;

23 июля 2009 года во время антитеррористической спецоперации в Узгенском районе уничтожены пять боевиков. В бою погиб лейтенант Гапар Маманов. Посмертно награжден орденом "Манас" III степени;

5 января 2011 года в селе Стрельниково Чуйской области во время спецоперации ликвидированы четыре боевика джихадистской группировки "Жайшуль Махди". В ходе спецоперации погиб лейтенант "Альфы" Женишбек Бабраимов. Посмертно представлен

к госнаграде;

7 августа 2019 года при штурме дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше погиб подполковник Усен Ниязбеков - заместитель командира спецподразделения ГКНБ "Альфа". Посмертно представлен к государственной награде.

А после митинга участники митинга отправились на круглый стол, организованный Центром экспертных инициатив."Ой Ордо", Институтом государства и права НАН КР и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР. Тема дискуссии: "Центральная Азия: Вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия".

Участники дискуссии обсуждают вопросы, связанные с вызовами и угрозами для Центральной Азии со стороны международного терроризма и экстремизма на фоне изменений мировых геополитических процессов.

В рамках конференции планируется также обсудить следующие вопросы: Трансформация вызовов и угроз радикально-религиозного характера для ЦА с учетом обострения мировых военно-политических процессов; Роль Кыргызстана в координации межгосударственных усилий в противодействии попыткам дестабилизировать религиозную ситуацию в ЦА; Эффективны ли в Кыргызстане законодательно – правовые механизмы противодействия распространения экстремизма и международного терроризма?; Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности КР; Влияние внешних факторов на процессы радикализации ислама в Центральной Азии? Кто заинтересован в экспорте радикальных идей в Кыргызстан?