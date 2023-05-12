В село Селекционное и жилмассив Арча-Бешик временно ограничат подачу воды

С 12 по 14 мая 2023 года подача питьевой воды будет ограничена в село Селекционное и жилой массив "Арча- Бешик". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, подача питьевой воды в село Селекционное будет осуществляться с 7.00 ч. до 13.00ч.

С 15.00ч. до 07.00ч.утра питьевая вода будет подаваться с перебоями.

Жилмассив "Арча-Бешик" улицы: Шералиева-Чортекова-Абдрахманова-Масалиева подача питьевой воды будет осуществляться с 07.00ч. до 15.00ч.

С 17.00ч. до 07.00ч.утра питьевая вода будет подаваться с перебоями.

ПЭУ "Бишкекводоканал" просит население и организации запастить питьевой водой.

"Введение ограничений поставки питьевой воды связано из-за полива зеленых насаждений в частном секторе. Это временная мера, предпринимаемая для эффективного управления питьевой водой, чтобы обеспечить равноправный доступ к ней всех жителей Бишкека, а также для предотвращения серьезных проблем с водоснабжением.

Соблюдайте правила, установленные ПЭУ "Бишкекводоканал". Полив зеленых насаждений питьевой водой разрешено только в ночное время с 24.00 до 05.00 часов. Это связано с регулированием использования воды в период повышенного спроса. Кроме того, это позволит сохранить достаточный напор и количество питьевой воды для всех горожан"- говорится в сообщении мэрии.