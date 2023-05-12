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ГНС за 4 месяца собрала 73,5 млрд сомов налогов и страховых взносов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за январь-апрель 2023 года собрала 73 млрд 514,2 млн сомов налогов и страховых взносов. Установленный план перевыполнен на 1,2 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сборы по итогам 4-х месяцев показали рост на 10,9 млрд сомов по сравнению с результатом аналогичного периода 2022 года.

В том числе собрано 53 млрд 810,1 млн сомов налогов и платежей с опережением плана на 500,9 млн сомов. По сравнению с 4-мя месяцами 2022 года больше на 5,7 млрд сомов.

Сумма собранных страховых взносов составила 19 млрд 704,1 млн сомов, что превышает план на 704,1 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собрано больше на 5,2 млрд сомов.

Одним из основных инструментов перевыполнения плановых показателей стало улучшение налогового администрирования. Проведена работа по анализу и мониторингу всех отраслей экономики, выводу бизнеса из тени.

Кроме того, свои результаты дали компоненты цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым" – контрольно-кассовые машины, электронные товаротранспортные накладные, электронные счета-фактуры и др.


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URL: https://www.vb.kg/429487
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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