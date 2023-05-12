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В КР 167 школьников подтвердили право получения аттестата с отличием

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство образования и науки издало приказ об утверждении списка выпускников, которые будут удостоены аттестата с отличием по результатам итоговой государственной аттестации "Алтын тамга". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, согласно приказу, по итогам 2022-2023 учебного года 167 выпускников получат аттестат об общем среднем образовании "с отличием".

из Баткенской области - 14 учеников,

из города Бишкек - 76 учеников,

из Джалал-Абадской области - 10 учеников,

из Нарынской области - 6 учеников,

из г. Ош - 8 учеников,

из Ошской области - 20 учеников,

из Таласской области - 5 ученика,

из Чуйской области - 21 ученик,

из Ысык-Кульской области - 7 учеников.

Напомним, что 25 апреля 2023 года по всей республике проведено тестирование "Алтын тамга", в котором приняли участие около 2 тысяч одиннадцатиклассников.


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URL: https://www.vb.kg/429493
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан
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