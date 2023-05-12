В КР 167 школьников подтвердили право получения аттестата с отличием

Министерство образования и науки издало приказ об утверждении списка выпускников, которые будут удостоены аттестата с отличием по результатам итоговой государственной аттестации "Алтын тамга". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, согласно приказу, по итогам 2022-2023 учебного года 167 выпускников получат аттестат об общем среднем образовании "с отличием".
из Баткенской области - 14 учеников,
из города Бишкек - 76 учеников,
из Джалал-Абадской области - 10 учеников,
из Нарынской области - 6 учеников,
из г. Ош - 8 учеников,
из Ошской области - 20 учеников,
из Таласской области - 5 ученика,
из Чуйской области - 21 ученик,
из Ысык-Кульской области - 7 учеников.
Напомним, что 25 апреля 2023 года по всей республике проведено тестирование "Алтын тамга", в котором приняли участие около 2 тысяч одиннадцатиклассников.