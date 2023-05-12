Глава Минприроды осмотрел цемзаводы в Ошской области

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев проинспектировал предприятия в Ошской области. Речь идет о цементных заводах "ЮКСМ" и "Хинжи-Пирим", сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рабочего визита Тургунбаев встретился с коллективом управления министерства по Ошской и Джалал-Абадской областям, а также руководителями природных парков.

"Перед ними поставлена задача обеспечить экологическую безопасность региона, более тесно взаимодействовать с органами местного самоуправления и предприятиями области и усилить работу по противодействию коррупции. А на встрече лидерами общественных экологических объединений был поднят вопрос экологической ситуации в южной столице, основные проблемы и пути их решения", - говорится в информации.