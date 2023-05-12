Погода
$ 87.00 - 87.62
€ 95.97 - 96.97

Глава Минприроды осмотрел цемзаводы в Ошской области

196  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев проинспектировал предприятия в Ошской области. Речь идет о цементных заводах "ЮКСМ" и "Хинжи-Пирим", сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рабочего визита Тургунбаев встретился с коллективом управления министерства по Ошской и Джалал-Абадской областям, а также руководителями природных парков.

"Перед ними поставлена задача обеспечить экологическую безопасность региона, более тесно взаимодействовать с органами местного самоуправления и предприятиями области и усилить работу по противодействию коррупции. А на встрече лидерами общественных экологических объединений был поднят вопрос экологической ситуации в южной столице, основные проблемы и пути их решения", - говорится в информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429496
Теги:
Минприродресурсов, Ошская область, экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  