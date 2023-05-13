БДК: Неконституционные нормы закона "О НКО" должны быть отменены

Правозащитное движение "Бир Дуйно – Кыргызстан" совместно с Сетью партнерских организаций выражают уверенность, что Конституционный суд КР отменит некоторые нормы закона "О НКО". Об этом говорится в заявлении организации.

"17 мая 2023 года, в 9:30 состоится заседание Конституционного суда КР, на котором будет рассмотрено ходатайство Правозащитного движения "Бир Дуйно – Кыргызстан" о признании пунктов 2 и 3 статьи 17 Закона КР "О некоммерческих организациях" противоречащим статьям 2, (части 2), 8 (части 1), 23 (части 1,2 3, 4, 5), 32 (части 1, 2), 36 Конституции КР.

Данные законодательные нормы носят обременительный характер, имеют структурную дискриминационную направленность, создают дополнительную нагрузку для НКО и ограничивают право граждан на равные возможности и свободу объединений.

Статья 36 Конституции КР гарантирует каждому право на свободу объединений, что является базовой ценностью общества и государства. Это право может быть ограничено лишь в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.

Однако вышеуказанные цели не ставились когда изменялся закон "О некоммерческих организациях".

Следовательно конституционная норма была нарушена поскольку государство вмешивается в реализацию права граждан на свободу объединений.

17 июня 2021 года 2021 года вышеуказанные статьи закона подверглись поправкам согласно которым размеры и структура доходов, а также сведения о размере, имуществе некоммерческой организации, ее расходах не могут быть предметом коммерческой тайны.

Кроме того, поправки обязали НКО ежегодно представлять дополнительную отчетность об источниках формирования денежных средств, направлениях их расходования, а также сведения о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.

Это было узаконено невзирая на то, что некоммерческие организации Кыргызской Республики представляют регулярную отчетность наравне с другими субъектами.

Международные стандарты свободы объединений тоже обязывают государства воздерживаться от введения подобных неоправданных нормативных положений. Об этом говорится в "Руководящих принципах по свободе объединений" разработанных Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и Комиссией за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссией) с целью содействовать продвижению к цели осуществления права на свободу объединения.i

Поэтому Конституционный суд КР должен продемонстрировать свою непоколебимость в охране и защите конституционных гарантий, а также проверке на соответствие Конституции всех принятых и вступивших в силу законов на территории нашей страны".